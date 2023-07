Venta de revistas antiguas, una actividad para satisfacer la demanda de coleccionistas

Si bien la venta de revistas antiguas ya no es un negocio como antes, hay gente que las sigue buscando, sobre todo quienes son coleccionistas, quienes llegan a pagar hasta cien pesos por un ejemplar bien cuidado de personajes como Condorito, Capulina o Kaliman, entre otros, los cuales pueden ser vendidos en promedio en cien pesos, pero dependiendo del estado y de que tan raro es la edición, se puede pagar en mucho más.

Foto: Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Así lo dice Gabriel Ramos Tapia, quien desde hace años se dedica a este negocio, el cual le fue heredado por sus padres, quienes incluso tenían un puesto en Reforma y Eje Vial, el cual tuvo que ser cerrado debido a las bajas ventas, pues había días que no se vendía nada.

“La venta de revistas es un negocio que ya no es negocio, mi papá tenia un puesto en Reforma y Eje Vía, porque ya la tecnología nos rebaso y ya no hay quien se ilustre con revistas antiguas, quienes llegan a comprar es porque son coleccionistas y buscan temas en específicos, algunas historietas, de temas como la lucha libre, el futbol, entre otros” dijo en entrevista a El Sol de San Luis.

Foto: Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Una de las razones por las que Gabriel sale a vender todos los lunes y los jueves en los tianguis de Soledad y de San Juan de Guadalupe, según cuenta el mismo, es porque sus padres, ambos ya fallecidos, le dejaron muchas revistas, sobre todo de las décadas de los 70s y 80s, aunque también hay algunas de los 90s, las cuales busca vender, no solo por negocio, sino también para tratar de honrar su memoria, pues fue una actividad que siempre realizaron.

Sobre cuanto es lo que llega a vender, dijo que hay días en las que no vende absolutamente nada, pues no las piden o solo se acercan personas que ya son clientes desde hace años y que a veces solo hacen cambio de revistas luego de leerlas, por lo que no puede hacer negocio.

A la par de las revistas, vende otros productos como son libros, los cuales dice, muchos sí los busca de autor, entonces se da a la tarea conseguir algunos de los títulos que pide la gente, para poder ofrecerlos.

Foto: Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Y para que el negocio salga, complementa con la venta de otros productos, como pilas de teléfonos celulares, aparatos reproductores de música como los mp3, que siguen siendo buscados por la gente y que le permiten una entrada de ingreso más.