Vecina reporta desabasto de agua; Interapas a hecho oídos sordos a su llamado

La falta de agua es un problema que se registra en toda la zona metropolitana de la capital potosina y que afecta a diferentes sectores de la población, como es el caso de la señora Alicia Rodríguez, mujer jubilada, quien vive con su madre, en la colonia Naranjos y que desde hace semanas, no cuenta con el vital líquido ni para lo más elemental, lo que incluso les afecta en su salud.

Y es que debido a las condiciones que padecen, su madre con una edad de 92 años y ella sobreviviente de cáncer de mama, hacen que el agua sea aún más necesaria, sin embargo, según dicen, el Interapas ha hecho oídos sordos a sus llamados para que les dote del servicio, ya sea arreglando el problema o llevándoles pipas.

“Tenemos semanas sin agua, no nos cae en el aljibe, creemos que es un problema técnico, porque en otros aljibes de los departamentos si cae, pero con nosotros no, el problema es que en casa vivimos mi madre, una señora de 92 años y una servidora, que tuve cáncer de mama y debido a la edad y a mi enfermedad, requerimos llevar a cabo ciertas rutinas y no contamos con agua” dijo la afectada.

Quien indicó que aunque vecinos se han solidarizado y les ofrecen agua de sus tomas, es imposible para ellas cargar tinas, por lo que no les queda más que esperar la pipa que les promete el Interapas, algo que tienen que hacer por días, porque en el organismo operador del agua les indican que las programan para determinado día y simplemente no llega.

Indicando que a veces tienen que recurrir a comprar en una pipa particular, un gasto que se suma a lo que ya paga por el consumo de agua cada bimestre, a pesar de que no cuenta con el vital líquido.