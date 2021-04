Vacunarse vs Covid-19, una esperanza de vida: señora Yolanda

Soledad de Graciano Sánchez.- Tras recibir la primera dosis de la vacuna, la señora María Yolanda Martínez Guzmán, dijo que la expectativa es la de contagiarse de coronavirus, es una esperanza de vida, expresó.

La abuelita acudió con Anahí, su nieta de 18 años, quien la acompañó y cuidó durante poco más de 10 horas, hasta que recibió la primera dosis de la vacuna en el módulo que se instaló en la escuela primaria Pedro Montoya.

“Llegué apartar lugar como a las 12 de la noche, aquí dormí si se puede decir así, pero valió la pena, fuimos de las primeras, salimos temprano”, expresó la señora Yolanda, vecina de la colonia El Morro.

“No se siente nada, solo un piquetito y ya, lo normal...la vacuna no la preparan, es decir, ya traían las inyecciones listas para aplicarlas... yo vi como poquitito -líquido- color café”, agregó la mujer de más de 60 años de edad.

La acompañaba su nieta Anahí, quien cargaba un banco de plástico en donde María Yolanda se sentó durante toda la noche para esperar su vacuna, ambas lucían cansadas, al momento de la entrevistas estaban en ayunas, y solo querían llegar a casa para descansar, comer y dormir un poco.

Por otro lado, la madre de familia dijo que en su casa nadie se ha infectado de Covid-19, y aunque a su alrededor hay personas que no creen en el enfermedad y por lo tanto no se cuidan, “desde el momento yo si dije que me iba a vacunar, “estoy contenta de recibir la vacuna, y la expectativa es la de no contagiarme”, manifestó.

Sin incidentes concluyó la aplicación de la primera dosis

Concluyó este sábado la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores del municipio de Soledad, abarcado tanto la zona urbana como rural, siendo en promedio 6 mil dosis aplicadas por día laboratorio Pfizer.

Dentro de la población inoculada, no se tuvieron registros de reacciones adversas graves, por lo que se mantienen ya protegidos contra el virus del Sars-CoV-2 y a la espera de su segunda dosis.

En tanto que la segunda dosis normativamente se maneja entre 21 a 40 días, por lo que se pide seguir atentos de la información oficial así lo informó el alcalde interino Gerardo Zapata Rosales, al recordar que fueron dos únicas sedes de aplicación, que fueron la escuela primaria “Pedro Montoya” y el Centro de Convenciones, ubicado en el kilómetro 5.5 de carretera a Matehuala.

Añadió que a este último estuvieron acudiendo principalmente personas avecindadas en la zona rural, y aunque “hubiéramos querido tener más puntos de vacunación, para evitar aglomeraciones, fueron 28 mesas que estuvieron vacunando en esta jornada”, precisó.

Por otro lado, destacó que durante toda la semana se montó operativo vial y de protección civil, además, fueron más de 200 trabajadores voluntarios que apoyan en los puestos de vacunación desde las 06:30 de la mañana.

Zapata Rosales, informó también que con la finalidad de beneficiar a los adultos mayores de la zona rural, este sábado se abrió por único día, un módulo de vacunación en la comunidad de Cándido Navarro, ya que se detectó poca presencia de personas de la zona rural, lo que se atribuyó a la distancia.

“Hay un gran porcentaje de adultos mayores de la zona centro y de la zona oriente que ya acudieron, por lo que para facilitar el acceso a los habitantes de la zona rural se acondicionó un espacio y así evitar el traslado hasta la zona centro”, declaró.

El edil reconoció la labor de los voluntarios de la Secretaría del Bienestar, así como de instituciones educativas como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Cuauhtémoc, entre otros.

Por otro lado, entre los datos recabados de esta jornada de vacunación, es que un gran número de adultos mayores, tanto hombres como mujeres, acudieron solos a aplicarse la vacuna, no tuvieron apoyo de amigos, hijos o familiares.

Asimismo, se hizo una lista de ‘postrados’, es decir aquellos abuelitos y abuelitas que por alguna enfermedad no pudieron trasladarse a vacunarse y serán inmunizados a domicilio por autoridades de salud.

