Una historia de amor de más de 60 años, así como la vida de hombres y mujeres cercanos a los cien años de edad, y un ex oficial del registro civil, fueron reconocidos en el marco de la conmemoración del 163 aniversario de creación del Registro Civil en Soledad de Graciano Sánchez.

En donde se informó que la persona más longeva con vida en el municipio, vive en la comunidad de El Zapote, pero debido a sus condiciones de salud, no pudo acudir al evento, sin embargo otros adultos mayores fueron reconocidos, como es el caso Casimira González Rosas de 98 años de edad

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Es una satisfacción tener a mi madre”

Casimira González, es una mujer de 98 años, que debido a problemas de salud la semana pasada estuvo hospitalizada, sin embargo sí pudo estar presente en la entrega de su reconocimiento, acompañada de su hija Andrea Castro, quien desde que quedo viuda hace años, se hace cargo de ella.

“Mi madre es una mujer que tiene 98 años y a pesar de los años, aun nos reconoce, nos regaña, no ha guardado cama, estuvo internada la semana pasada, pero con su medicamento salió adelante, para su edad, está relativamente bien, vive conmigo, fuimos seis hermanos, pero tres ya murieron y yo me hago cargo de ella” dijo su hija.

Para quien a pesar de lo complicado que pueda resultar por momentos, es una gran satisfacción hacerse cargo de su madre todos los días “estoy muy feliz de tener a mi madre”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“He sido muy feliz con ella”.

Casados en junio de 1961, Amador Vega y Teresa Villela, han logrado mantenerse juntos por más de 60 casados y aunque hoy la salud de ella no es la mejor, él la sigue amando como el primer día, porque en este tiempo, ha logrado una familia compuesta por diez hijos, 37 nietos y siete bisnietos, que se ha convertido lo mejor de su vida.

“Lo que más me ha gustado, fue cuando nacieron mis hijos, en ese tiempo yo era músico, tocaba en la orquesta se llamaba Claro de Luna, ahí duré unos años manteniéndome de recién casado, ella me tuvo paciencia y pasamos bien la vida, la sigo queriendo mucho, porque he sido muy feliz con ella” dijo al referirse a su esposa.