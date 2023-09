Trabaja Soledad para evitar la tala de árboles

Los árboles tienen un impacto positivo en el medio ambiente gracias a sus múltiples beneficios, entre ellos la purificación del aíre que respiramos y no se pueden talar a menos de que representen algún riesgo para la ciudadanía, es por eso que para evitar que sean removidos, la Dirección de Ecología del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez lleva a cabo recorridos de vigilancia por las diferentes colonias y comunidades que lo integran y en caso de detectar algún caso, imponer una sanción, la cual puede ser superior a los mil pesos.

Teresa de Jesús Zúñiga Maldonado titular de dicha instancia, dijo que además de que periódicamente se realizan estas revisiones, también se reciben reportes en las instalaciones del ayuntamiento de personas que buscan retirar un árbol, los cuales llegan a ser en promedio cuatro por semana.

“En Soledad nos preocupamos porque no se talen los árboles, son importantes para el medio ambiente, es por eso que implementamos recorridos de vigilancia en el municipio para detectar casos los cuales son sancionados hasta con 10 UMAS, aunque al momento no hemos detectado algún caso, sin embargo si estamos recibiendo reportes de la gente, en promedio son cuatro por semana y ya analizamos si procede o no la tala” dijo en entrevista.

En donde reiteró que la única causa por la que se puede realizar la tala de un árbol es cuando representa un riesgo para la ciudadanía, es decir que afecte las tuberías, tanto de drenaje como de agua potable, que levante banquetas y que sean peligrosas para quien pase por la zona, que levante bardas con las raíces o que se puedan caer debido a que los árboles están recargados, ya que de otra manera no se puede hacer.

Sobre el proceso que se realiza, de acuerdo con Zúñiga Maldonado luego al recibir el reporte para llevar a cabo la tala, se debe de llevar una fotografía que muestre las afectaciones que se están generando, de igual manera se visita el lugar, para asegurarse de que no es un árbol sano el que se quiere retirar, de comprobarse, se da luz verde para que lo hagan, sin embargo, si se detecta que tiene buena salud y no genera afectaciones, el árbol debe de permanecer en su lugar.

La funcionaria indicó que en muchos de los reportes que se reciben, la solución es la poda, un trabajo que se lleva a cabo de la mano de otras instancias como Servicios Municipales, con la que se cumple el objetivo de no quitarle la vida a un árbol.