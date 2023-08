Trabaja DIF de Soledad para evitar trabajo infantil

Con la finalidad de evitar el trabajo en las infancias, el Sistema DIF de Soledad de Graciano Sánchez lleva a cabo de manera constante recorridos por las principales calles y avenidas del municipio para evitar la presencia de menores en cruceros que estén ofreciendo productos o pidiendo apoyo.

Así lo informó su presidenta María del Pilar Cardona Reyna, quien indicó que ya se han detectado casos de algunos menores que están en estos espacios, quienes están acompañados por sus padres, con quienes se habla para que los retiren por seguridad y porque es un tema que no está permitido.

“Nuestro jurídico del DIF junto con otro personal constantemente hace recorridos por los cruceros para detectar menores que estén en los cruceros que estén expuestos a los peligros estar en un sitio como estos, sobre todo si están ofreciendo algún tipo de mercancía o pidiendo algún tipo de apoyo, ya que esto no esta permitido” dijo la funcionaria.

Quien explicó que ante esta situación, se ofrece apoyo a los padres de familia y si las niñas y los niños no están estudiando se les dan opciones de escuela, sin embargo no los aceptan, pues en la mayoría de los casos dicen que no son de San Luis Potosí y solo están de paso, aceptando únicamente en ocasiones el ofrecimiento de quedarse por algunos días en el albergue con el que cuenta el DIF, en el que tienen acceso a ropa limpia, un lugar donde asearse y comida caliente.

En lo que se refiere a los lugares de donde provienen, Cardona Reyna indicó que la mayoría dice que viene de Chiapas y de Michoacán, que son los lugares mas recurrentes, sin embargo una práctica que han encontrado es que lo que hacen una vez que hay un acercamiento por parte de la autoridad, es que se cambian de crucero, se van a otro punto del municipio o incluso de la capital, con la finalidad de no ser detectados.

Sin embargo aseguró que en el DIF se sigue ofreciendo el apoyo, ya que la prioridad debe ser la seguridad de las infancias.