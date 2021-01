Trabaja alcalde de Soledad, en su domicilio

Como ya lo había anunciado a través de su Facebook oficial, el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte no se presentó en su despacho particular y estará trabajando desde su domicilio particular.

Lo anterior, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que resultó positivo a Covid-19, y con quien el Jefe de la comuna estuvo muy cerca durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional e incluso, tuvo la oportunidad de dialogar de forma directa con el mandatario nacional.

Local Bajo vigilancia médica JMCL, hasta descartar contagio de Covid-19

“Estoy acatando los protocolos establecidos, su servidor no tiene ningún síntoma pero estaré aislado a partir de hoy -domingo- mientras me realizo el examen para determinar mi estado de salud, seguiré cumpliendo mis deberes como alcalde de Soledad desde casa”, escribió el edil.

Por otro lado, se informó que dejará pasar un par de días antes de hacerse la prueba para detectar si se contagio o no de Covid-19, como lo marca el protocolo establecido por la Secretaría de Salud.