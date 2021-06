(Sondeo) Tiempos modernos y pandémicos hace a papás más protectores

Este 20 de noviembre se festejará el Día del Padre, y papás soledenses coinciden en que los tiempos modernos y pandémicos obliga a ser más protectores.

Durante un sondeo realizado por esta Casa Editorial, padres de familia fueron entrevistados sobre las diferencias entre los papás de antes y los de ahora, sus preocupaciones, si les gustaría recibir algún regalo, e incluso, si la fecha pasa desapercibida.

En lo que todos coincidieron es que hay ciertas costumbres y/o enseñanzas que pasan de generación, aunado a que los tiempos actuales los obliga a ser más modernos, aunque, también depende de cada familia y su crianza; otro punto es que, la fecha no pasa desapercibida, pero unos lo festejan más que otros.

Angel de Jesus, se encontraba en compañía de su esposa y su hija de 10 meses, a las preguntas mencionadas señaló que, le gustaría seguir con los consejos o ejemplos que su papá le enseñó, “pero un poco más estricto, porque es mujer mi hija, que siga por buen camino”, expresó.

Añadió que las preocupaciones siguen siendo las mismas, económicas, atención, cuidado, protección y afectividad para con los hijos; sobre esta fecha consideró que es “un dia normal para la mayoría, porque algunos trabajan en fin de semana”, comentó.

Para don Paco, ser papá de antes o de la época actual, “viene siendo lo mismo, depende de cada familia”, opinó; en cuanto a las preocupaciones, dijo que “desgraciadamente las necesidades económicas son más, porque con la pandemia hubo muchas cosas que nos afectaron a los hombres, la edad, lo laboral”, lamentó.

El señor Edgardo, consideró que el papá de ahora sigue siendo el de antes, “solo con algunos cambios, porque la misma modernidad así lo pide, no es lo mismo, hay más accesibilidad”, comentó.

En cuanto a la fecha, dijo que antes era un festejo más simbólico, ahora hay más cuestiones materiales de por medio, es decir, regalos, “la gente con tanto problema de inseguridad,la pandemia, no festeja como debería, pero son las circunstancia que nos rodean actualmente”, opinó.

Por su parte don Bernardo, consideró que no hay grandes cambios en cuanto a la formación que da un padre, pues además de ser proveedor, también tiene que orientar y la pandemia los ha obligado a esforzarse más, “quizá muchos no lo lleven a cabo, pero creo que eso depende de cada familia, no podemos generalizar”.