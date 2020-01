[Sondeo] Soledenses rechazan pago de estacionamiento en plazas

Soledad de Graciano Sánchez. - Como un abuso, así calificaron usuarios de la Plaza Citadina el cobro del estacionamiento cuyo costo es de 10 pesos por hora o fracción y gratis si la tardía es de 15 minutos.

La búsqueda de un lugar para estacionar en la calle un vehículo es cada día más difícil en el municipio, principalmente en zonas comerciales, de oficinas o de gran actividad económica, por lo que el estacionamiento público resulta una opción para resguardar, pero a un costo.

Aunque el estacionamiento en la mencionada plaza, ubicada en la carretera a Matehuala, fue gratuito por un par de años, a mediados del 2019 eso se acabó a pesar de que en la LX legislatura, fue aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado, una ley que impide que los dueños de las plazas comerciales cobren el estacionamiento a los clientes, los propietarios se han amparado ante un juez para, a pesar de la ley, poder cobrar este servicio, que debería ser gratuito.

El cobro del estacionamiento está a cargo de la empresa Fondo Comercial Stiva S. A. de C. V., con domicilio fiscal es San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo al ticket que se expide al ingresar, dicha empresa solo se hace cargo del robo total del vehículo hasta por 300 mil pesos; mientras que robos parciales o daños, así como objetos sustraídos del interior de la unidad, es responsabilidad del propietario.

Por otro lado, usuarios opinaron a El Sol de San Luis sobre el cobro de este estacionamiento, al respecto Pedro Martín, quien acudió a realizar un trabajo en una institución bancaria, indicó que es un abuso, aquí viene mucha gente y no se vale, aunque en Sendero cobran más, 15 pesos.

Por su parte, Cesar, chofer de un taxi, compartió que ingresó para encontrar pasaje pero no tuvo suerte, "nosotros vinimos a agarrar pasaje, pero si me quedo más de 15 minutos, nos cobran, ahorita me salí antes", expresó.

De igual manera, José Martín Hernández, lamentó el cobro pues como usuario acuden a pagar un servicio o consumir, y no debería de ser así, “me limité a los 15 minutos porque mi avisaron, sino hubiera pagado, pero es muy presuroso”.

Mientras tanto, algunos clientes no están dispuestos a pagar y se estacionan a las afueras de la plaza, a un lado de la carretera, donde no está permitido estacionarse e incluso, cuando se trata de ´mandados´ rápidos, se quedan en doble fila.