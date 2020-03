[Sondeo] El coronavirus "es puro cuento", dicen soledenses

Soledad de Graciano Sánchez.- Habitantes del municipio de Soledad están escépticos sobre la existencia del Coronavirus (COVID-19); otros han ´escuchado´ o ´leído´ sobre el brote y están siguiendo las medidas de prevención ´por si son peras o manzanas´.

Hasta ayer México confirmó 53 casos positivos de coronavirus en territorio nacional y 176 sospechosos que se encuentran en estudio. Por otro lado, la Secretaría de Salud (SSA) documentó que los contagios se extienden en el país como estaba previsto y pese a ese panorama, los soledenses entrevistados sobre medidas preventivas para no contraer la enfermedad, y otros que no se dejaron, coincidieron en responder que “es puro cuento”.

En la Plaza Principal el día de ayer el panorama era normal, muy concurrido por ser día de tianguis en la zona Centro, y tras iniciar la faena de entrevistar a las personas que se encontraban en los alrededores, las respuestas de los ciudadanos, fueron tajantes, no creen en el coronavirus.

En busca de los primeros encuestados, un grupo de siete personas, al parecer familia, indicaron al unísono que era ´inventos´, que era nada más para causar sicosis entre la población.

En otro intento, el señor Esteban Briones respondió que entre las medidas que ha ´escuchado´ se deben aplicar, “hay que ponerse un tapabocas, no?, no sé si las demás personas lo hagan, pero creo que uno debe de ponérselo cuando está enfermo para no contagiar...también hay que lavarse bien las manos y no saludar de mano por si son peras o manzanas”, expresó.

Por su parte, Martha Briones, señaló que tienen ´entendido´ “que no tiene uno que tocarse la cara con las manos, evitarlo, lavarse las manitas, si es posible a cada rato, estamos tan mal acostumbrados que a veces pasan muchas horas y no las lavamos…como por ejemplo ahorita, estoy comiendo mi ´gordita´ y no me lavé las manos, prácticamente se puede decir que en tiempos de frescos, abrigarse bien, por los cambios de temperaturas”, comentó.

“Y a poco es cierto?”, respondió el señor Eduardo, quien se encontraba sentado en la banca de la plaza, escéptico. La siguiente pregunta fue, ´qué ha leído sobre el Coronavirus?´, respondiendo, no, no le creo”, opinó.

Por otro lado, Ernesto Díaz, respondió que tanto en su trabajo, como en su casa, se lava las manos, no saluda de beso ni de mano, “y por lo que he visto en las noticias, yo digo que sí existe el virus”, opinó.

“No –creo-, son mentiras, según la televisión, allá donde empezó –en China- ya no hay nada, y todo se distribuyó a varios países incluyendo México”, señaló el señor Rodolfo Montes, añadiendo que sí se lava las manos por higiene, pero no por el citado virus, “si me da, po´s ya me tocaría,… me lavó muy bien mis manos, mis alimentos limpios y ya…está como la Influenza, yo no me vacuné, y no me dio”, manifestó.

Otro entrevistado fue Jaime Díaz, quien dio que está entre un 50 por ciento creer y otro 50, no´, “no sé a quién creerle, si al face, al médico o las noticias…estamos entre si y no de creer, pero mientras, ayer ya estábamos buscando geles antibacteriales, y no hubo, tampoco mascarillas…pero mientras, si hay que prevenir”, dijo.

Por último, Laura Dolores, quien compartió que trabaja en el área de cocina en una universidad, comentó que “a lo mejor cerramos por lo mismo, mientras tanto, nos lavamos a cada rato las manos con jabón y agua, nos ponemos gel…en casa lo mismo porque tengo una niña, y también le digo lo que tiene qué hacer, y ya no saludamos ni de mano ni de beso”, precisó.