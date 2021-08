Sondeo: Ciudadanos optan por consultorios privados

San Luis Potosí.- Ciudadanos optan por ir a los consultorios privados, pese a que cuentan con derechohabiencia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tampoco confían su salud en la atención médica de genéricos.

Lo anterior de acuerdo a un sondeo que realizó El Sol de San Luis preguntando a los habitantes sobre su preferencia cuando se trata de atender un padecimiento, cuatro de los entrevistaron señalaron estar afiliados al IMSS, pero poco lo usan, pues cuando se enferman, tres de ellos prefieren atenderse con un médico privado, aunque eso signifique pagar una consulta de más de 600 pesos en promedio.

Para la señora Elena, cuando ella o alguno de sus hijos se enferma acude a consultorios de genéricos, “a veces no es bueno el servicio, la última vez que uno de mis hijos se enfermó, no me ayudó con el tratamiento, y al final tuve que ir con otro genéricos, porque no tenemos IMSS, ni ningún otro servicio de salud”.

El señor Jesús Cervantes, añadió que es derechohabiente del IMSS, y ante cualquier situación prefiere y hace uso de su derecho a la atención médica de dicha institución, “pero considero que la gente va a los genéricos, porque ya no tienen recursos y es más barato, esta situación de la pandemia está dejando a las personas sin empleo y por consecuencia sin derecho a la salud”, opinó.

Por su parte José Javier, indicó que cuando hay necesidad de atención rápida por una emergencia, “casi por lo regular acostumbramos acudimos a los genéricos además porque es más barato, y cuando vamos a un particular nos cobran bien caro, entonces casi por lo regular, si no es Seguro, vamos al de genéricos”, compartió.

Otro entrevistado fue David Hernández, quien de manera tajante dijo que siempre acude a un consultorio privado, “mínimo te atienden, aunque cobren caro, honestamente con los genéricos nunca he ido, yo tengo IMSS y es muy tardada la atención y más ahora por la pandemia, si llegamos tarde ellos no te atienden, pero ellos sí pueden atendernos tarde, dicen que el IMSS sirve para una cirugía, afortunadamente no ha llegado ese momento”, dijo.

Finalmente Alma, también está asegurada por parte del IMSS, pero al cuestionarla qué servicio médico prefiere respondió de inmediato, “obviamente un privado, aunque cueste caro, la salud no tiene precio, y si tiene que ser alguno servicio de gobierno, pues que atiendan a tiempo, porque la verdad se tardan demasiado, y a los de genéricos no voy”, precisó.