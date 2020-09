Solo 4 han tramitados permisos para venta de productos patrios en Soledad

Soledad de Graciano Sánchez.- En el marco del mes patrio, se ha entregado 4 permisos a los comerciantes ambulantes que ofertan sus productos alusivos a la fecha, para que se ubiquen en distintos cruceros de la ciudad.

informó lo anterior la directora de Comercio, Graciela Gaitán, tras añadir que no ha habido más personas que se hayan acercado, “creo que no habrá más emisión de permisos este año, no se han acercado ni para pedir informes”, indicó.

Por lo pronto dos de los comerciantes que solicitaron su permiso están ubicados en la Plaza Principal, así como en conocido centro comercial que se ubica en la lateral de carretera a Matehuala y otro más en otro más recorriendo los principales cruceros viales.

La funcionaria dijo que a partir de esta semana ya se empezará a ver en la ciudad a estas personas que comercializan banderas y demás cosas alusivas a esa fecha, “pero quiero decirles que hasta ahorita no se han acercado a tramitar permiso” insistió.

Cabe mencionar que hace un par de semanas atrás se había informado que no se otorgaría permisos temporales a comerciantes foráneos, pero se decidió otorgarlos, a sabiendas que serían pocos los que se acercarían, como actualmente ha sucedido.

