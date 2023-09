Soledad ya tiene nuevo delegado de Interapas: Leonor Noyola

Soledad de Graciano Sánchez ya tiene nuevo delegado ante el Interapas, una responsabilidad que recayó en Eduardo Salas, quien aunque ya tomó posesión del cargo, aún falta que se lleve a cabo el proceso de entrega recepción, para que tenga toda la información acerca de lo que se está realizando por parte del organismo operador del agua en el municipio.

Así lo confirmó la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, quien dijo que de momento, en el único tema en el que están al día, es en el de las pipas que trabajan en el municipio, las cuales aseguró disminuyeron en comparación a lo que se tenía al inicio de la administración, ya que eran un total de siete las que daban el servicio y de esas se quitaron cinco, es decir que solo dos están prestando el servicio.

“En el caso del compañero Eduardo Salas ya le dieron posición, pero aún no se hace la entrega recepción, por lo que no puede entrar en funciones al cien, está detenido el proceso por este tema, así que está a la espera de que se lleve a cabo, lo único en que estamos al día, es en lo de las pipas ya que es un tema que lo vemos todos los días, porque la gente pide el apoyo y no lo tenemos” dijo en entrevista.

En donde dijo que en lugar de avanzar en el tema del servicio de agua, parece que se va para atrás, pues cada vez más gente se está quedando sin agua y la atención por parte del organismo operador del agua no se incrementa.

Refirió que actualmente se está haciendo un análisis de los estados financieros con los que cuenta el Interapas actualmente, ya que se ha detectado un incremento en la contratación de personal del 2022 al 2023, que se traduce en 90 millones de pesos más, recursos que considera deberían destinarse a una mejor atención de la ciudadanía.

Asegurando que como ayuntamiento de Soledad, se estarán señalando las incongruencias que cometa el Interapas, ya que reiteró, el recurso debe destinarse a ofrecer un mejor servicio, que la gente tenga agua en las llaves de sus casas y no en nuevo personal.