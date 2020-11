Soledad no trabaja con programas de la federación

El Ayuntamiento de Soledad no tiene ningún programa social con el cual trabaje con la federación en conjunto, los que actualmente se desarrollan y se beneficia a los soledenses, son 100 por ciento municipales.

Así lo manifestó el director de Infraestructura Municipal, Benjamín Pérez Álvarez, tras añadir que, en ese sentido, no hay colaboración, “no hay intervención con ellos en algún programa social”, aseveró.

Por ende, dijo desconocer el tema de los ciberataques a los padrones de dichos beneficios sociales, “la verdad no lo conocemos, porque no conocemos las reglas de operación de estos programas, no sabemos cuáles son los fundamentos o las tecnologías que estén utilizando para desarrollarlos”, explicó.

Agregó que en el caso del gobierno municipal, las entregas de los apoyos se hace de manera personal, incluso a los adultos mayores, “nosotros optamos por entregarlos en efectivo y de manera personal y con ello evitamos trámites ante las instituciones bancarias porque también hay que recordar que por ejemplo en el caso de los adultos mayores se les dificulta el uso de las nuevas tecnologías”, precisó.

Por otro lado, y sobre el mismo tema el Tesorero Municipal, Omar Valadez Macías, comentó a El Sol de San Luis que con respecto al tema de los hackeos, dijo que todos pueden ser vulnerables a esto, cualquier institución ya sea pública o privada.

“Tenemos que confiar en nuestros bancos o en la banca que nosotros manejamos, Banco de México en específico y pues obviamente nosotros tratamos de tener el mayor acercamiento y el mayor trato posible con los temas bancarios, obviamente para que no nos pase esto, aparte de que tenemos la revisión continua de nuestras cuentas en el municipio”, indicó.

De igual manera, puntualizó que trabajan a través de una plataforma bancaria, entonces si ahí hubiera una intromisión cibernética, sería responsabilidad del banco, no del municipio.

