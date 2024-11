Soledad, en crisis por drenajes colapsados; hay hasta 20 reportes semanales

A pocas semanas del nombramiento de Daniel Hernández Delgadillo como nuevo director general de Interapas, los problemas de drenaje en Soledad de Graciano Sánchez se han intensificado. El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz ha señalado que la situación se ha vuelto crítica en varias zonas del municipio, las cuales han reportado colapsos en el sistema de drenaje, afectando la calidad de vida de los residentes.

Navarro Muñiz destacó que, cada semana, el ayuntamiento recibe alrededor de 20 reportes de drenajes colapsados en diferentes colonias, incluidas San Felipe y Santa Mónica, donde el suministro de agua también se ve afectado debido a la reparación de pozos. El alcalde mencionó que, aunque el municipio ha solicitado a Interapas que desahogue las zonas más afectadas, no han recibido una respuesta adecuada. “Las aguas negras siguen brotando en muchas áreas sin solución a la vista, y aunque el cambio en la dirección del organismo nos daba esperanzas, una persona no cambia toda la estructura de funcionamiento”, enfatizó.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Además, el alcalde subrayó que el Ayuntamiento ha asumido la responsabilidad de enviar pipas de agua a las comunidades afectadas para mitigar la falta de agua potable y ha atendido los drenajes colapsados que, hasta el momento, Interapas no ha resuelto. Mencionó también que hay obras hidráulicas abandonadas en colonias como Villas del Morro, donde la dependencia comenzó trabajos de reparación sin concluirlos, dejando a los vecinos en una situación de incertidumbre.

Navarro Muñiz reiteró su apoyo a la declaración del alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos respecto a que el ayuntamiento de San Luis Potosí no debería pagar a la concesionaria del acueducto El Realito tras las constantes fallas y a la par, esta postura dijo, se asimila a los usuarios soledenses que si no reciben el servicio de manera adecuada, no deberían pagarlo. “Apoyo a la gente de Soledad; no podemos pedirles que paguen cuando no tienen el suministro necesario de agua o cuando enfrentan colapsos sin respuesta oportuna de Interapas”, concluyó el edil.