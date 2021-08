¡Sin prestaciones enfermeros del ISSSTE! señalan que llevan años trabajando así

Soledad de Graciano Sánchez.- Personal de enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), manifestó su inconformidad por no tener base, pues hay quienes llevan años laborando sin tener derecho a prestaciones.

Brigadas del personal de salud acuden a diferentes puntos de la zona metropolitana a ofrecer los servicios de la institución de salud mencionada, sin embargo no cuentan con un salario fijo, seguridad social, ni la posibilidad de obtener una plaza, ningún derecho laboral los respalda.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Lo anterior fue manifestado por los enfermeros que acudieron este lunes al municipio, a vacunar a niños y niñas, una labor que les llena de satisfacción pues contribuyen a la salud de los ciudadanos, sin embargo, se sienten descobijados por la institución que los manda a hacer esa labor.

Los enfermeros no precisaron cuántos están en esa situación, pero señalaron “son muchos” los que laboran así, y por años, esperando una oportunidad de base que no llega, “es muy triste para nosotros, si hoy nos enfermamos o nos contagiamos de Covid-19, no tenemos derecho a la atención médica”, indicó la enfermera entrevistada.

