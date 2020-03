Sin indicios de acoso o discriminación hacía mujeres policías: DH

Soledad de Graciano Sánchez.- De acuerdo a la coordinación de Derechos Humanos Municipal no existe quejas o indicios sobre acoso o discriminación en contra de las oficiales de la Policía Municipal, que en total son 50 las que trabajan en la dirección de Seguridad Pública Municipal.

“Sí, es un tema delicado, porque recordemos que nuestro municipio tiene decretada la Alerta de Violencia de Género, y de ahí es el punto de partida para nosotros estar muy al pendiente sobre el acoso, no solamente a las mujeres policías, sino a la población en general, y me es grato informarte que hasta el momento no he recibido ninguna queja formal de alguna de las compañeras de la corporación”, declaró a El Sol de San Luis, la titular de la coordinación mencionada, Brenda Leticia Alonso Niño.

Añadió que al estar la oficina del área que dirige al interior de la comandancia, en la colonia Rancho Pavón, tienen contacto directo con los elementos en general, con especial atención a las féminas.

“Nuestra coordinación está dentro de la comandancia, entonces el contacto es muy directo, existe el acercamiento y tratamos de dotarlas de herramientas que les permitan defenderse y exigir el reconocimiento de sus derechos”, precisó.

En ese sentido, destacó que a través del Instituto de Mujeres del Estado (IMES), realizan a lo largo del año talleres sobre sensibilización de género, violencia, nuevas masculinidades, en otros temas novedosos que permiten a los elementos, tanto hombres como mujeres, estar sensibilizados.

De llegar alguna queja sobre acoso o discriminación en contra de las oficiales de la Policía Municipal, la funcionaria dijo que el protocolo a segur sería el siguiente; se recibe la queja en la coordinación que dirige, luego se turna a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Esta esta dependencia la encargada de solicitar un informe a la autoridad señalada como presunto responsable, inician las investigaciones y posteriormente concluyen con el resultado.

Por su parte, el director de la corporación policiaca, Teniente Coronel Juan Adolfo González Valentín, informó que al interior de la corporación hay cero tolerancia respecto al acoso y discriminación, por lo que se trabaja en construir una cultura que denuncie si fuera el caso.

Indicó que en la dirección existen un total de 36 policías mujeres operativas, de las cuales dos ejercen mando medio como Comandantes Responsables de Turno, distribuidos en tres turno de diversas áreas en la división de Fuerzas Municipales, y una más en la Subdirección de la misma.

Además son 11 que de desempeñan como agentes de la Policía Vial; 36 operativas en Fuerzas Municipales, un total de 5 damas que portan el uniforme azul marino y hacen frente diariamente al peligro, demostrando que cuentan con la capacidad y el valor necesario para enfrentar a la delincuencia sin que exista alguna limitante por su condición de género, concluyó el teniente.