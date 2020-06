Sin avances a nivel local, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Soledad de Graciano Sánchez.- Respecto a la urgencia de crear una “política de protección para mujeres” por parte del Gobierno Federal, la Secretaria General del Ayuntamiento de Soledad, Yoloxóchitl Díaz, recordó que existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual no ha tenido avances en materia legislativas a nivel local.

Respecto a lo que comentó la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre crear una política de protección a las mujeres, “si fuera así debemos de tener en cuenta que el esquema siempre debe estar basado en la legislación, aún y cuando se han hecho los esfuerzos por aplicar la Ley General de Atención a Víctimas, es una norma Federal”, opinó.

Soledad "En la basura hay vida y dinero"; Maribel sacó adelante a su 5 hijos con su trabajo

Añadió que hay poca difusión de la citada ley, en tanto que en los tres niveles de gobierno ha repercutido o ha bajado en forma muy lenta y no ha permeado en la sociedad, incluso, en la mayoría del país, no solamente en el municipio, no se tiene conocimiento de qué trata esta ley general.

La Secretaria, recordó que en el ejercicio 2019 fueron convocados los municipios y los tres órdenes de gobierno, así como el Congreso del Estado y el IMES, a talleres en los cuales hablaron de la importancia de homologar las leyes en base a la mencionado ley, pero el día de hoy, a casi un año en el estado de San Luis Potosí no se ha visto gran avance en materia legislativa.

Puntualizó que la propuesta que venga del Gobierno Federal, el municipio de Soledad tendrá apertura e interés que siempre el alcalde ha demostrado para poder no solamente fomentar la prevención sino también la aplicación de sanciones en temas de violencia de género y violencia intrafamiliar

Relativo a la violencia de género hay un repunte principalmente en el mes de abril a difrencia de mayo, terminando el mes con una reducción del 6 por ciento, situaciones que son atendidas por la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y de Género (UAVI).

Informó lo anterior, la Secretaria General del Ayuntamiento de Soledad, Yoloxóchitl Díaz López, tras mencionar que la UAVI reporta en forma mensual al Secretario General de Gobierno y al Instituto Estatal de las Mujeres (IMES), las acciones que se encaminan a prevenir la violencia intrafamiliar, no únicamente a la mujer.

Añadió que la titular de la mencionada Unidad, Verónica Miranda Nolasco, ha desarrollado no solamente la atención psicológica, sino también la promoción a la cultura en el contexto del respeto en la convivencia de la pareja, a fin de que a la víctima, se le dé la orientación y consejo jurídico.

Te puede interesar esta nota: Incrementa el consumo de "cristal" en Soledad