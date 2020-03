Sigue en pie fiesta patronal de El Señor del Refugio

Soledad de Graciano Sánchez.- Hasta el momento las actividades religiosas previas a la fiesta Patronal del Señor del Refugio a realizarse el próximo 14 de abril en la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, siguen en pie, y están a la espera de instrucciones por parte de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Al respecto el sacerdote encargado del citado templo, José de Jesús López Castillo, señaló que en cualquier momento se puede cambiar la festividad dependiendo de lo que ordene el Señor Obispo, Jesús Carlos Cabrero Romero, “porque primero es la salud de las personas”, citó.

Por lo anterior manifestó que está al pendiente de lo que ordene la autoridad eclesiástica así como civiles, para conocer las medidas que se adoptarán, aunque de antemano, aclaró que a los feligreses se les ha informado en las celebraciones eucarísticas más recientes, que eviten saludar de mano, beso y usen gel antibacterial.

“También hemos indicado que si se sienten mal, se abstengan de venir a la iglesia, aunque luego hay personas tan arraigadas en la fe que dicen, ´no, tengo que ir para no fallarle a Dios´, y no, eso no, primero es la salud”, reiteró el párroco.