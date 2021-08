Se reúne Alcaldesa electa Leonor Noyola con Edil

En un primer encuentro con el presidente municipal, Gerardo Zapata Rosales, la alcaldesa electa, Leonor Noyola Cervantes, dijo que se trabajará con los recursos que le entregue la administración saliente, “el recurso es básico, y nos dejan en buen estado las áreas del municipio para poder arrancar”, expresó.

Al iniciar los trabajos de entrega - recepción esta semana, el Secretario General, Ernesto Barajas Abregó, quien forma parte de la comisión enlace, dijo que están listos para recibir a las personas que designe la alcaldesa para comenzar a revisar los expedientes e información de todas las áreas de gobierno que se ha venido preparando y recabando desde hace cuatro meses.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Por su parte, Noyola Cervantes, dijo que a partir del 26 de septiembre, los soledenses iniciarán un proceso de transformación en donde aplicará toda su capacidad política en beneficio de cada uno de los sectores de la demarcación, “además administraremos de una manera justa y equitativa los recursos públicos, trabajando a partir de nuestro Plan de Desarrollo Municipal”, indicó.

En cuanto al tema de los recursos, dijo que se trabajará con lo que se tiene, sin embargo confía en que le entregarán finanzas sanas y recursos en las arcas suficientes para trabajar desde el primer día de su gestión municipal, “con eso vamos a iniciar mientras llegan nuestros recursos”, precisó.

En cuanto a los nombres de quienes formarán parte de su gabinete, dijo que en efecto, ya tiene algunos perfiles, “pero se los quiero proporcionar cuando tengamos el gabinete completo, y claro, repetirán algunos, los que han dado buenos resultados o al contrario, no me temblará la mano para destituir a quien no de resultados”, manifestó.

Finalmente en su intervención, el alcalde, Gerardo Zapata Rosales precisó que hay apertura, disposición y voluntad de informar y entregar un informe integral previo al protocolo de toma de protesta de su sucesora.