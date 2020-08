Se manifiesta personal de Salud en Hospital de Soledad; exigen certidumbre laboral

A unas horas de que llegue a San Luis Potosí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, personal de enfermería del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, se manifestaron para exigir certidumbre laboral.



Unas 30 enfermeras protestaron solicitando respeto e igualdad de condiciones laborales, así también denunciaban que los jefes de salud tienen un mal manejo de ese nosocomio.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Tiraron sus cofias al suelo para que la población entienda que muchos de ellos tienen 10 años laborando como trabajadores eventuales y ni con la pandemia les mejoran sus derechos.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

En sus pancartas se alcanza a leer, "todos somos enfermeras", "exigimos respeto e igualdad", "ya basta", "que den a conocer las condiciones reales de este hospital" .

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Desfilaron por calles aledañas con la intención de exigir bases laborales, pues ni esta emergencia sanitaria les brindaron contratos al personal médico, dejando por fuera a la enfermeras.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Una de las quejosas sostuvo que "nuestra manifestación es en base a que no tenemos salarios justos, nos prometen bases y nos están tratando como auxiliares, aunque somos licenciados en enfermería técnicos radiólogos y se nos está pagando un sueldo por muy debajo de lo que la ley de trabajo dicta, tenemos prestaciones, no tenemos vacaciones, derecho a antigüedad y no se nos ha reconocido; exigimos y hacemos responsable de ahora de adelante de lo que nos pase a las autoridades de salud, no queremos represalias, queremos hablar con las autoridades para que nos solucionen lo que está sucediendo, lo que queremos es que se nos reconozca".

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Asimismo, pidieron la destitución de la jefa de enfermeras del hospital general de Soledad de Graciano Sánchez que generalmente las amedrenta, aún y cuando ellos dan todo por la salud de los potosinos.