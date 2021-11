Se estima que en Soledad operan 10 mil ambulantes: Javier Rodríguez

En Soledad de Graciano Sánchez estiman que se tienen alrededor de 10 mil puestos repartidos en las diferentes colonias y comunidades del municipio, declaró el titular de la Dirección de Comercio Javier Rodríguez Contreras, quien explicó que actualmente están trabajando para tener un padrón del comercio ambulante.

“En este momento no tenemos un padrón que nos diga cuanto comercio ambulante tenemos en el municipio, sin embargo estamos trabajando para generarlo, estimando que al día de hoy, tenemos alrededor de 10 mil puestos ubicados en todo el municipio”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Rodríguez Contreras explicó que los puestos cuentan con permisos y para obtenerlo, deben cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran la anuencia vecinal, es decir que no afecten a ningún vecinos de la zona donde se ubican, además de no obstruir el paso peatonal o a la circulación “pueden instalarse en cualquier zona, pero no deben afectar a otros” dijo el funcionario.

Que al referirse a casos específicos como el de la plaza principal, dijo que es una zona donde buscan limpiar de comercio informal, por lo que son contados los permisos otorgados para instalarse en ese lugar, los cuales tienen que ver en su mayoría con giros tradicionales, como la comida.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“En la plaza principal está restringido el comercio, únicamente se permiten giros tradicionales, como la comida, tenemos gente con muchos años, que venden elotes, papas, raspados, de gente que tiene muchísimos años trabajando, llega gente nueva y se le da la atención, pero no se autorizan nuevos permisos” finalizó.