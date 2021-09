Se enojan ciudadanos por restricciones impuestas en plaza comercial

Soledad de Graciano Sánchez..- Salir de compras en familia era una actividad común, sin embargo con la pandemia y las restricciones de la semaforización epidemiológica, a los niños menores de 12 años todavía no se les permite el ingreso a los comercios, siendo una de las principales molestias de los clientes que se resisten a cumplirla.

Lo anterior de acuerdo a un sondeo entre clientes y trabajadores de la Plaza Citadina, una de los sitios más visitados por locales, y en donde se observó que así como hay personas que no cumplen con el uso de cubrebocas, otros son cuidadosos portándolo tanto al entrar como a salir de la zona comercial.

Aún con semáforo sanitario amarillo, las restricción siguen / Norma Rivera

De acuerdo a lo observado al ingresar es obligatorio la aplicación de gel antibacterial por parte de personal de seguridad, así como toma de temperatura corporal, luego, es el mismo procedimiento a los diferentes comercios ubicados al interior.

Entre esas medidas, hay una que se dificulta cumplir, y es que, hay padres de familia que llevan consigo a niños menores de 12 años, cuando todavía no pueden ingresar a la plaza, y establecimientos.

Al ingresar la entidad, y por ende el municipio, en el semáforo sanitario amarillo, las restricción siguen, el autocuidado es vital para evitar el contagio de Covid-19, y al respecto, estas fueron algunas opiniones de ciudadanos.

Al ingresar es obligatorio la aplicación de gel antibacterial y portar el cubreboca / Norma Rivera

“Muchos se enojan, me ha tocado ver que se enojan con los muchachos de la entrada, pero ellos solo hacen su trabajo, yo creo que ya deberíamos estar acostumbrados a esta regla cuando el semáforo esta en amarillo o naranja, también me ha tocado ver que ya no se quieren poner gel por segunda vez cuando van a entrar a otro comercio, no le veo la dificultad, pero bueno, así son algunos….”, precisó Nely.

Por su parte, el señor Roberto López, consideró que no siempre se cumplen las medidas, “la gente dice que tienen derecho a negarse a no usar cubrebocas o cumplir las normas, por el derecho personal de no hacerlo, pero no piensan en los demás, que pueden contagiar, por eso la pandemia no se ha podido controlar”, opinó.

Para Ofelia Vega, las medidas deben atenderse independientemente del color del semáforo sanitario, porque todos se pueden contagiar en cualquier momento, pero dijo que ha sido testigo de la apatía de algunos ciudadanos que se resisten a cumplirlas.