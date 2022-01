Se caen las ventas en Soledad. Comerciantes resienten la cuesta de Enero

La cuesta de enero de se esta notando y mucho para los comerciantes de Soledad, pues las ventas han disminuido hasta en un por ciento para este arranque del 2022, en comparación a años anteriores, siendo una de las posibles causas, el incremento en los precios en productos de primera necesidad.

Así coincidieron comerciantes tanto establecidos, como ambulantes, quienes dicen que mucha de la gente si se acerca a ver sus productos o preguntar por sus precios, sin embargo, son pocos los que están comprando, pues no hay la misma derrama económica de otros años, donde a la gente alcanzaba a estirar el dinero de sus aguinaldos para el mes de enero.

En el caso de Raúl Urrutia Herrera, dueño de una mueblería ubicada en el primer cuadro de la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, quien considera que la economía está estancada, pues sus ventas han disminuido entre 50 y 60 por ciento en este arranque de año, generando que no haya la abundancia de otros años.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“La economía está estancada, si hacemos un parámetro de otros años, este año está más calmado, no hubo la abundancia de otros años, estamos en la famosa cuesta de enero y la inflación está muy alta, la gente no tiene el poder adquisitivo de otros años, en mi caso, las vengas están disminuyendo hasta en 60 por ciento” declaró.

En tanto María del Pilar Martinez, comerciante establecida, consideró que las ventas están mal, pues cada día es manos la venta y para poder hacer frente a esta crisis, han tenido que limitarse en casa “ha bajado la venta, más ahorita, no sabría decirle cuál es la diferencia con el año pasado, porque no trabajamos por pandemia, pero si es muy poco lo que estamos vendiendo, pero tenemos que sobrevivir, no nos queda de otra más que quedarnos en casa y limitarnos, porque todo está subiendo” dijo la comerciante.

En lo que se refiere al comercio ambulante, a ellos también les está afectando la cuesta de enero, como lo reconoce Alberto Cruz, vendedor de tamales, quien dice que las ventas han caído considerablemente en este mes de enero, pues solo vende el 40 por ciento de sus tamales, es decir de cien que lleva diario a vender, solo 40 se le venden, por lo que a veces se tiene que regresar a su casa con el producto, él, al igual que los comerciantes establecidos, cree que la baja en ventas, se ve al incremento de productos de primera necesidad.

En el caso de Jazmín Salazar Camarillo, vendedora de churros, una tradición familiar que heredó de su papá y que hoy en día continúa, sin embargo es más difícil, debido al incremento de insumos como el hay el aceite que han duplicado su precio, generando que su costo de venta sea mayor y disminuyan también sus ganancias, cuestionada sobre si la gente que está acudiendo a ponerse la vacuna, incrementa sus ventas en esta época, dijo que no, que el único beneficio es terminar antes.