Se brincan acordonamiento de la Plaza Principal de Soledad

Soledad de Graciano Sánchez.- En el primer cuadro del municipio, el Jardín Hidalgo sigue acordonado, pero eso no ha sido impedimento para ciudadanos que insisten en no respetar el área, sentándose en las bancas a las que todavía no pueden acceder.

En un recorrido de El Sol de San Luis por la también conocida Plaza Principal, se pudo constatar que ésta continúa cerrada y/o acordonada, para evitar el paso de los ciudadanos, aun así estos, tanto hombres como mujeres de todas las edades, se juntan a platicar en este espacio.

Paula Montero | El Sol de San Luis

En los alrededores hay oficiales de la Policía Municipal, algunos fueron cuestionados, e indicaron que al inicio sí les llamaban la atención a los ciudadanos, principalmente mujeres con niños o adultos mayores, y con renuencia acataban la instrucción.

En los últimos días, los oficiales ya no se molestan en pedirle a los que se sientan que se retiren, porque solo reciben insultos, ofensas y maltrato de los ciudadanos que se brincan la zona acordonada, ignorando a los policías.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Hasta el momento no hay fecha para quitar la señalética amarilla, que de poco o nada ha servido en casi un mes que fue instalada, porque los soledenses se rehúsan a dejar de acudir a este punto de reunión.