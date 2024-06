Se agrava la crisis hídrica en Soledad e Interapas no tiene estrategias, acusa alcaldesa

A pesar de las recientes lluvias, la crisis hídrica en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez continúa sin solución. El organismo operador del agua, Interapas, no ha implementado estrategias efectivas para combatir la escasez, dejando a numerosas colonias sin el vital líquido, así lo denunció la alcaldesa interina Araceli Martínez Pérez.

Martínez Pérez reveló que desde la primera semana de abril, la Junta de Gobierno del Interapas no se ha reunido para discutir las preocupaciones de la comunidad soledense. La falta de captación adecuada de agua ha impedido que el servicio se normalice, a pesar de las lluvias recientes.

Además, la alcaldesa señaló que la Junta de Gobierno del Interapas ha informado sobre los gastos destinados a combatir la sequía en los municipios bajo su jurisdicción, pero ninguno de estos recursos ha llegado a Soledad de Graciano Sánchez. "Estamos muy mal en desabasto de agua. El agua no llega por la red hidráulica porque no ha habido suficiente captación, y el Interapas sigue sin abastecer a quienes no tienen agua", enfatizó.

La administración municipal ha tenido que incrementar sus gastos en la renta de pipas para distribuir agua. Hace dos meses, se destinaban hasta 300 mil pesos mensuales para abastecer a más de 30 colonias. Ahora, la demanda ha crecido y los costos han aumentado un 30 por ciento. "Llevamos hasta 24 pipas al día a diferentes colonias, las cuales llevan una gran cantidad de descargas de agua, y con eso abastecemos a los afectados", detalló la alcaldesa.

En cuanto a la posible desaparición del Interapas, propuesta por algunos diputados locales del PVEM, Martínez Pérez consideró que podría ser una opción viable que la Comisión Estatal del Agua (CEA) se encargue de la distribución del servicio. Sin embargo, subrayó la necesidad de revisar las condiciones legales, ya que la Constitución mexicana establece que cada municipio debe hacerse cargo de estos servicios. "Cualquiera que sea la opción y que pueda favorecer a la población, la apoyaremos. Esta falta de abasto repercute en las familias que se encuentran desesperadas sin el vital líquido", concluyó.

