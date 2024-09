San Felipe, zona de riesgo ante caída de árboles en Soledad

Tras las intensas lluvias que azotaron el municipio recientemente, se registró la caída de un árbol en la calle Ocampo, lo que obstaculizó el paso vial y activó la intervención de las autoridades municipales. El titular de la Dirección de Protección Civil Municipal , Martín Bravo Galicia informó que, a raíz de este incidente, se han reforzado los operativos de vigilancia en posibles zonas de riesgo, como la colonia San Felipe, donde hay preocupación por la estabilidad de varios árboles.

El titular de Protección Civil explicó que el riesgo de caída de árboles no depende exclusivamente de su altura, sino de cómo están enraizados, particularmente en áreas donde la tierra está floja o hay fracturas en la pavimentación. "En algunos casos, el enraizamiento hacia afuera y la falta de una base sólida incrementan el riesgo, especialmente después de lluvias fuertes", indicó el funcionario.

Aunque existen parámetros para determinar si un árbol está en riesgo de caer, muchos ciudadanos prefieren evitar las zonas arboladas cuando las condiciones climáticas lo sugieren.

"Los árboles más viejos y los que han sido mal plantados son los que más se caen, pero la gente opta por no salir de casa si no es necesario para no exponerse", añadió.

El titular también hizo un llamado a la población para que preste atención a la cercanía de las ramas a los cables eléctricos, ya que esto aumenta el peligro de caídas o accidentes.

"Es fundamental podar los árboles cuando las ramas se acercan a los cables. En algunas zonas, los cables están demasiado bajos, y los árboles los alcanzan, lo que genera un riesgo mayor", enfatizó.

Finalmente, se reiteró la recomendación a la ciudadanía de tomar precauciones adicionales durante la temporada de lluvias, reportar árboles en riesgo y evitar circular por áreas afectadas hasta que las autoridades determinen que son seguras.