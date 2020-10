Roban 25 computadoras de escuela primaria de Soledad

Soledad de Graciano Sánchez.- Otra escuela fue saqueada en el municipio, se trata de la escuela primaria “Francisco Gonzalez Bocanegra”, ubicada sobre avenida de Los Pinos, de donde se llevaron 25 computadoras, logrando ingresar los delincuentes, a pesar de tener bardas electrificadas y cámaras de vigilancia.

Por lo anterior, el director de Educación y Acción Cívica, Juan Carlos Torres Cedillo, nuevamente exhortó a los directivos a no dejar nada de valor en las escuelas, independientemente de la vigilancia que también le ha pedido a la dirección de Seguridad Pública.

Recordó que las escuelas permanecerán lo que resta del año solas, por lo que es necesario que nada haya de valor aunque estén en espacios bien resguardados los objetos, no se puede confiar en absoluto, “vemos que no es posible tener nada de valor, aun con las medidas de protección”, precisó.

Por otro lado, también indicó que se ha registrado vandalismo en planteles, en los cuales al no encontrar nada de valor, los delincuentes se han dedicado a vandalizar los inmuebles, “rompen puertas y ventanas, pero no roban nada, entonces no se puede clasificar como un latrocinio porque no se llevan nada, pero sí dañan las instalaciones y es lo que está ocurriendo en este momento”, aseguró