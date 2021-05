Regreso a clases no es voluntario, es obligatorio, acusan padres de familia

Soledad de Graciano Sánchez.- El regreso a clases el próximo 07 de junio, no es voluntario, es obligatorio, denunciaron padres de familia de la escuela primaria “Juan Miranda Uresti”, a quienes incluso se les hará firmar una carta en la que no se harán responsables si el niño o a la niña se infectan de Covid-19.

Incluso, señalaron que el director de este plantel, ubicado en la colonia Hogares Ferrocarrileros II, ya les hizo saber a los niños de sexto grado que tienen que asistir o de lo contrario no se les dará su certificado.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Un grupo de padres de esta institución mostraron una serie de instrucciones para el regreso a clases que les fue enviado vía whatsapp por el mismo director, como parte de los preparativos para el regreso a clases, el mensaje señala entre otros puntos como será el ingreso de los niños y niñas, en lo cual están de acuerdo, sin embargo, no que sea obligatorio.

El mensaje indica textualmente lo siguiente: “los maestros solo trabajarán por las mañanas y no mandarán trabajos no trabajaran doble; se apoyara a la escuela, consiste en checar la temperatura desde casa y apoyar lo que se requiere que pida la maestra”.

“La hora de la entrada será de 8 a 1 de la tarde se cerrará la puerta a las 08:10 se estará dejando entrar a los niños desde las 07:30 am; asistirán el 50% de alumnos un día y los otros 50% el otro día, el maestro nos dirá que niños asistirán y el viernes asistirán los niños que no se conectaron con los maestros y que no mandaron evidencias”.

“El receso será por partes saldrán primeros y segundos de 10:20 a 10:50 ,terceros y cuartos de 11:00 a 11:30 y quintos y sexto de de 11:40 a 12:10; mandarlos con lonche porque no se nos permitirá ir a llevarles. No se usarán los bebederos mandarlos con agua o ya sea el garrafón de agua en el salón. Se realizará el aseo dos veces a la hora de entrada y a la hora del receso la maestra seleccionará a las mamás que apoyaran”.

“Si el niño está enfermo no debe de acudir a la escuela, se presentará el justificante médico al maestro para que él le dé al niño las tareas para que las realice en casa. Si algún niño está enfermo de alguna enfermedad, por ejemplo, como asma se hará la excepción y trabajará en casa en el cual la mamá deberá presentar su justificante de su enfermedad; si algún maestro se llegara a enfermar se suspenden las clases y el grupo seguirá trabajando desde casa” señala el mensaje.

Los papás reiteraron que las reglas están acorde, pero temen que, como el resto de la población no está vacunado, sea un factor de riesgo para que los niños contraigan la enfermedad ya mencionada.

