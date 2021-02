Recolectores particulares de basura refrendan su permiso anual

Recolectores particulares de residuos sólidos urbanos se han acercado a la dirección de Ecología a refrendar su permiso anual que les permite continuar brindando el servicio de manera regular en el municipio; de acuerdo al padrón, son 475 personas las que se dedican al oficio.

“...si tenemos aquí el número, tenemos el expediente y de no acercarse en este mes de febrero, su número se le daría a otra persona y este expediente se daría de baja, aproximadamente ahorita faltan como 75 personas que no se han acercado”, informó la titular de la dependencia en mención, Martha Zavala.

Añadió que algunos de estos recolectores, en la mañana son obreros y en la tarde se dedican a recolectar basura; otros lo ejercen tres días a la semana y otros que son albañiles y se apoyan en recolectar en sus ratos libres.

“Este es un trabajo particular, ellos tienen su propio horario, pero siempre respetando las reglas ecológicas, por ejemplo deben de traer su lona, un vehículo acorde a sus necesidades, protegido de no derramar desechos en los lados y sobre todo el conductor no debe de estar consumiendo bebidas embriagantes y no traer niños pequeños ni personas embarazadas a bordo”, explicó.

La funcionaria recordó que la fecha límite para refrendar los permisos es hasta el día último de febrero, “es como pasarles lista, saber que todavía dedican a la recolección, hay quienes a lo mejor ya no se van a dedicar a esto y ya encontraron otra forma de trabajar”, concluyó.