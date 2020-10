Recolección de basura llega a 215 colonias y 9 comunidades de Soledad

El crecimiento poblacional de Soledad no ha complicado el servicio de recolección de basura, que actualmente alcanza una cobertura de 2 mil calles de 215 colonias y fraccionamientos, 9 comunidades y 190 planteles educativos.

La dirección de Servicios Municipales a través del departamento de Aseo Público, realiza las labores de recolección de basura en el municipio, a través de 12 tolvas o camiones que hacen su recorrido con una recolección de 211 toneladas diarias de basura, similar al año pasado, informó la directora de la dependencia, Dolores Eliza García Román.

Detalló que se trabaja en dos turnos de lunes a viernes y hay un turno sábado y domingo que hacen la recolección de basura, al mismo tiempo por cada tolva van de dos a tres personas, siendo 36 personas aproximadamente que se dedican al servicio en mención, iniciando a las 06:00 a 13:00 horas y de 13:00 a 19:00 horas.

A la par de este servicio, cuadrillas de mantenimiento trabajan en plazas, jardines, calles y principales arterias del municipio como avenida de Los Pinos, Rivas Guillén y la avenida San Pedro en donde laboran periódicamente 80 personas, quienes además de recorrer las áreas, efectúan barrido y limpieza, verifican contenedores y realizan deshierbe.

En cuanto a presuntas quejas sobre el no respeto de rutas y horarios, indicó que hasta el momento no tienen camiones detenidos o descompuestos y todos los asentamientos están siendo atendidos cada día. Ala par, hizo un llamado a la población en general a realizar la limpieza del frente de sus domicilios, además de no dejar su basura en las calles cuando no es día de recolección.

Precisó que desde el inicio de la administración, el objetivo ha sido dar eficiente servicio de recolección de basura con diversas estrategias, como es la recolección de la basura domiciliaria en tolvas, además del barrido manual con el empleo de carritos de fibra de vidrio.

