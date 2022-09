Realizarán el Foro Nacional de Siniestros los días 29 y 30 de septiembre

En San Luis Potosí, el 70 por ciento del total de los vehículos que circulan en las calles, no cuentan con un seguro, lo que puede afectar severamente la economía de las familias, pues la mayoría de las veces, no se está preparado para cubrir los gastos de algún siniestro, no solo en cuanto a los vehículos, sino de salud o incluso en los hogares, por lo que es importante que la gente tome conciencia de la importancia de estar protegidos.

Así lo dijo lo dio a conocer el presidente local de dicha asociación, Manuel Ismael Alva Martínez, quien dijo que con el propósito concientizar a la gente sobre la importancia de contar con un seguro que proteja su patrimonio, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas realizará en San Luis Potosí, el Foro Nacional de Siniestros, el cual se realizará los días 29 y 30 de septiembre próximo.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

El cual si bien está dirigido a los agentes de seguros, estará abierto a la ciudadanía en general, interesada en conocer cómo funcionan los seguros y la importancia de contar con uno, en rubros como la salud, los inmuebles y desde luego en vehículos.

“Los días 29 y 30 de septiembre tendremos la edición XIV del Foro Nacional de Siniestros, el cual es para crear conciencia, no solo que los agentes estén más capacitados, sino que la gente se dé cuenta que es necesario un seguro y generar una cultura para adquirirlo desde la juventud” dijo Alva Martínez.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Quien reconoció que actualmente es muy bajo el porcentaje de personas que adquieren un seguro por decisión propia, indicando que en el caso del seguro médico, apenas el 20 por ciento de la población cuenta con uno y la mayoría lo tiene, debido a que es una prestación que les otorgan en sus lugares de trabajo.

En el caso de los inmuebles, indicó que de acuerdo a cifras a nivel nacional, apenas el 3 por ciento está asegurado y prácticamente todos los casos están ligados al pago de un crédito hipotecario, a pesar de que con su contratación, se obtienen servicios de cerrajería, plomería y responde hasta en caso de robos, pero es algo que no mucha gente conoce.