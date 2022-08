Realizan padrón para contabilizar personas que se dedican a la actividad económica en SGS

Con el objetivo de lograr el ordenamiento del comercio semi fijo, el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Comercio, lleva a cabo un padrón, que les permita actualizar datos de las entre mil y mil 200 personas que se dedican a esta actividad económica en el municipio.

Así lo informó su titular Javier Rodríguez contreras, quien indicó que actualmente ya se tiene el registro de al menos doscientos comerciantes ambulantes, esperándose que en un plazo de aproximadamente siete semanas, pueda concluirse este padrón.

Reconociendo que podrá tener variaciones, pues debido a la pandemia y la situación económica que ha dejado para muchas familias, que incluso perdieron su empleo, muchas familias han salido a la calle a vender algo, sin embargo no tienen éxito y se quitan unos días o semanas después.

“El número de comerciantes semi fijos en Soledad de Graciano Sánchez es variable, si bien ahorita estimamos que son entre mil y mil 200, no se tiene la cifra exacta, debido a que por diferentes cuestiones, se ponen unos días, luego no les funciona y se quitan, entonces lo que queremos, es tener una cifra real, con las menores variaciones posibles y para obtenerla, es que estamos haciendo este censo” dijo el funcionario.

Quien refirió que como parte del trabajo para la elaboración del censo, visitan a los comerciantes, a quienes se les hacen recomendaciones de seguridad, tanto para ellos, como para sus clientes, se les pide que no dejen basura, si son de comida, que no contaminen y que por ejemplo, non tiren aceite a las alcantarillas, entre otras.