Rancho Pavón y la 21 de Marazo, las colonias más "grafiteadas" de Soledad

Hasta seis reportes por mes, atiende la Dirección de Servicios Municipales de Soledad de Graciano Sánchez por grafiti al mes, una situación que afecta principalmente espacios públicos, que están ubicados en distintos puntos del municipio.

Así lo señaló el titular de dicha instancia, Conrado Péres, quien dijo que el hecho de que los reportes no sean mucho, no quiere decir que la gente no haga pintas en la calle, sino que muchas veces no reportan o lo hacen hasta semanas después.

De las colonias donde más se presenta este problema, el funcionario indicó que en la mayoría, sin embargo algunas destacan por este problema, como es el caso de Rancho Pavón, además de la colonia 21 de Marzo, además de la Primera de Mayo.

“De los reportes que atendemos por grafiti en Soledad, son hasta seis por mes, no son muchos, pero eso no quiere decir que la gente no haga pintas, sino que se tardan en hacer los reportes, hay quien los hace a los 8 días, pero hay quien tarda meses y es un problema que se da en todo el municipio” dijo el funcionario.

Que reconoció que las bardas, bonitas, bien arregladas por sus propietarios, se convierten en lugares atractivos, para la realización de pintas.

