Presentará Ayuntamiento de Soledad, denuncia contra falsos trabajadores

Sindicatura Municipal se encuentra recabando pruebas para presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGR) en contra de dos personas que ya se tienen identificadas y que se hacen pasar por funcionarios para realizar cobros indebidos.

“Se han hecho pasar por trabajadores del área de Parques y Jardines, Comercio y Ecología, donde incluso se han falsificado documentos”, informó la Contralora del Ayuntamiento de Soledad, Mayra Alejandra González González.

Soledad Padre de Sergio pide justicia; el joven fue atropellado por un presunto alcohólico

Agregó que cuentan con tres denuncias ciudadanas con el mismo ‘modus operandi’, por lo que están integrando un expediente con pruebas fehacientes para interponer la respectiva denuncia, por lo que hizo un llamado a la población para que no se dejen sorprender por estas personas que no no forman parte de la plantilla municipal.

Recordó que todo servidor público del Ayuntamiento de Soledad, tiene un gafete expedido por el gobierno municipal que contiene nombre, firma y cargo y siempre lo deben de portar, y a quien haga mal uso de su puesto, pidió que sea reportado.

González González, hizo necesario hacer un exhorto a los colonos y comités de participación ciudadana para estar atentos y no permitir este tipo de situaciones y reportar aquellas personas sospechosas que se hagan pasar como empleados municipales llamando al número de emergencia 911.

