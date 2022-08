Prepara Soledad la Feria del Emprendimiento y el Consumo Local

Con la finalidad de impulsar la economía local, Soledad de Graciano Sánchez prepara para los días 15 y 16 de octubre, la Feria del Emprendimiento y el Consumo Local, en la que participarán más de cien expositores, la mayoría mujeres, originarias del municipio.

Así lo dio a conocer el titular de la Dirección de Desarrollo Económico y Relaciones Publicas, Félix Herrera Ortega, quien indicó que se trata de un evento que se realizará en la plaza principal de Soledad, con el que se busca dar continuidad al programa de emprendimiento.

“Estamos programando para los días 15 y 16 de octubre, la Feria del Emprendimiento y Consumo local, esperamos la participación de más de cien expositores, de los cuales, por lo menos el cincuenta por ciento, deberán ser comerciantes de Soledad de Graciano Sánchez, hasta el momento, ya tenemos 25 personas inscritas” indicó el funcionario.

Quien indicó que para este evento, tendrán mucho cuidado que dentro de los productos que se estarán vendiendo, no se encuentre piratería o artículos que no esté dentro de la ley, además de no permitirse la venta de artículos de segunda mano.

Sobre a donde deben acudir las y los interesados en participar, dijo que pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico, ubicadas en la presidencia municipal, donde se les otorgará un formato de inscripción, indicando que se cobrará una cuota de inscripción que aún no está establecida, pero se destinará a la renta de toldos, mesas, sillas y manteles, para que los comerciantes cuenten con un espacio digno.

No te pierdas más temas acerca de "Soledad de Graciano Sánchez"