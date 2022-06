Pozo clausurado en Matehuala no cuenta con permisos

La clausura de un pozo en Soledad de Graciano Sánchez, se debe a que el dueño se encuentra entre los contribuyentes no cumplidos, al no realizar la renovación de algunos permisos e incluso el incumplimiento del pago del impuesto predial, no por razones distintas a estas.

Así lo afirmó Yoloxóchitl Díaz López, Secretaría General del Ayuntamiento, quien indicó que a este lunes, la persona dueña del pozo, ya tuvo un acercamiento con la autoridad municipal, con la finalidad de obtener las cotizaciones correspondientes a los permisos necesarios para operar de manera normal, tanto en Tesorería, como en Fiscalización.

“La persona dueña del inmueble donde se encuentra pozo que fue clausurado la semana pasada, está entre los contribuyentes incumplidos, en cuanto a la renovación de sus permisos, la licencia de funcionamiento, incluso el pago de predial, rubro en el que incluso tenía un convenio de pago en parcialidades, que quedo sin cumplir, por eso se clausuró, no por otras razones”, dijo la funcionaria.

Sobre el monto que deberá pagar el contribuyente, la funcionaria dijo que no cuenta con un monto global, debido a que las diferentes instancias involucradas, como son Protección Civil, Comercio y Ecología, los aplican de manera individual, para después pasarla al área de Fiscalización, que es la encargada de aplicar las sanciones.

Finalmente sobre cuándo podría ser reabierto el pozo, Díaz López indicó que será cuando se cumpla con el proceso administrativo que está en proceso, para lo cual es necesario renovar permisos, así como algunos documentos.