Por mantenimiento colonias se quedan sin agua; vecinos no fueron informados

Vecinos de colonias cercanas al Río Santiago y Periférico Oriente, además de la avenida San Pedro, no tienen agua desde hace más de tres días, debido a arreglos que están realizando en las tuberías de la zona, los cuales podrían tardar al menos 8 días más, el problema es que no les avisaron y por lo tanto, no pudieron almacenar el vital líquido.

De acuerdo al reporte recibido por El Sol de San Luis, algunas de las colonias que resultaron afectadas son Fracción Rivera, la Virgen, El Toro, así como otras colonias que se encuentran cercanas a la avenida San Pedro.

“Al parecer están arreglando una tubería en la zona del Río Santiago, al menos eso es lo que nos dicen, y es por eso que desde hace tres días no tenemos agua, nos dicen que se tardará hasta 8 días más en reconectar el servicio de agua potable y eso es mucho tiempo” dijo Yolanda, una de las vecinas afectadas.

Quien señaló que los habitantes de la zona, están inconformes porque no se les aviso, además de que los servicios de pipa no van cuando se les solicita y los que llegan a ir, cobran muy caro, incluso fuera del alcance de varias familias, pues se está a finales de quincena, sin dinero, además de que no puede pagar pipa y además el recibo del Interapas.