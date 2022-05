Participación Ciudadana reparte medicamento a 300 soledenses por semana

En Soledad de Graciano Sánchez, hasta 300 personas son atendidas semanalmente con la entrega de medicamento, a través de la dirección de Participación Ciudadana, siendo los medicamentos más solicitados el paracetamol, el diclofenaco y la insulina.

Así lo dio a conocer Ángeles Pérez Sánchez, titular de dicha instancia, quien indicó que las atención se dan tanto en las mesas de atención que son instaladas todos los lunes en la plaza principal de Soledad, en las visitas que se realizan a las colonias con el programa Verde Ciudadano, así como en sus mismas oficinas.

Paracetamol, el diclofenaco y la insulina, de lo más solicitado

“Por semana se atienden hasta 300 personas, aunque varía, pueden ser más o un poco menos, ya sea en las mesas que instalamos los lunes, en el programa Verde Ciudadano, además de la dirección, porque la gente ya sabe, atendemos no solo gente de Soledad, sino de San Luis, nosotros nos quedamos a gusto de que no se vayan con sus manos vacías” dijo la funcionaria.

Quien indicó que todo el medicamento que es entregado, es donado por la propia ciudanía, por lo que agradeció tanto a quienes donan una gran cantidad de medicamento, como a quienes les entregan una cajita, porque todo es importante, principalmente para aquellas personas de bajos recursos.

“Todo el medicamento que entregamos es donado, nosotros lo revisamos, que no esté caducado y posteriormente lo entregamos, agradecemos a las personas que lo hacen llegar, porque si tenemos mucha demanda, y lo que queremos es que la ciudadanía no se vaya con las manos vacías, sobre todo quienes no tienen un servicio médico y apenas pueden pagar su consulta”.

