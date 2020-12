Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad no cerrará puertas el 12 de diciembre

Soledad de Graciano Sánchez.- La parroquia de Nuestra Señora de la Soledad no estará cerrada este 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Esta medida fue tomada porque al no ser un templo guadalupano, no esperan presencia de feligreses.

“No habrá nada especial este año. Como cualquier día. No se cierra el templo, pero no habrá misa. Como no es templo guadalupano no hay multitudes”, así lo informó el párroco Jose de Jesus Lopez Castillo, cuestionado si la iglesia ubicada en el primer cuadro del municipio, estará cerrada en esta fecha.

Las condiciones sanitarias que vive la entidad a causa de la Covid-19 no permite en esta ocasión celebrar a la Virgen, pero a diferencia de otros templos, estas fechas los feligreses generalmente acuden a las ‘basílicas’, por lo que, reiteró el sacerdote, que será un dia normal para esta iglesia soledenses.

Por su parte el Secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Barajas Abrego, informó que de acuerdo con oficio emitido por la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre, permanecerán cerrados los templos católicos en relación a la festividad en honor a la Virgen de Guadalupe.

El funcionario, señaló que las personas en su individualidad deberán ser responsables en sus celebraciones, apegándose a todos los protocolos sanitarios, pues aún nos encontramos en semáforo naranja.

Finalmente, señaló que la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Soledad y Protección Civil tienen listos sus planes operativos a implementar para garantizar que se cumplan con las disposiciones emitidas.

