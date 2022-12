Operativos de seguridad Otoño-Invierno 2022 se refuerzan esta temporada decembrina

Operativos como Otoño-Invierno 2022 y Por Un Soledad Seguro, que se llevan a cabo de la mano con la Guardia Civil Estatal, se reforzaran durante el mes de diciembre, por lo que se contará con una mayor presencia de policías tanto en bancos, como en centros comerciales, sin descuidar al resto de la población, con la finalidad de inhibir delitos.

Cristian Robledo | | El Sol de San Luis

Así lo aseguró el titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal Héctor Edgar Mar del Ángel, para quien es importante no solo dar vigilancia a la ciudadanía cuando retiren o depositen dinero y cuando realicen sus compras navideñas, sino estar atentos a las necesidades de toda la población en materia de seguridad.

En el caso de retenes antialcohol, el funcionario aseguró que estos no se llevarán a cabo, indicando que únicamente se dedican a realizar tareas de concientización, para evitar accidentes durante la temporada.

Cristian Robledo | | El Sol de San Luis

"Nosotros lo que si tenemos es una gran coordinación con la Guardia Civil y la Policía municipal de San Luis Potosí, para tener vigilancia permanente durante las fiestas de diciembre, hasta el momento no tenemos contemplados operativos antialcohol", explicó el mando municipal.

Finalmente, en lo que respecta a incidencias durante el mes de diciembre a causa de las fiestas, el comisario Héctor Mar del Ángel dijo que son variables y que no se pueden cuantificar, debido a que no se puede predecir el incremento de delitos, ya que no siempre son los mismos y hasta el momento la población ha mostrado un buen comportamiento.

Cristian Robledo | | El Sol de San Luis