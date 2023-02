No tienen luz, ni agua y todavía los robaron, así opera la primaria José Obispo

Sin energía eléctrica desde hace cinco meses debido a un adeudo de casi medio millón de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, con un foco de infección en los baños debido a que no hay como subir agua a los tinacos, pues la bomba no sirve sin energía, con niñas y niños enfermos de vías urinarias, debido a esta situación, sumándose un robo del cuál fue objeto hace un par de días, es como trabaja la primara José Obispo Hernández, ubicada en el fraccionamiento Vizcaya en Soledad de Graciano Sánchez.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Se trata de una institución ubicada en una colonia de clase trabajadora, que tiene una población de casi 600 alumnos, en donde las madres y los padres de familia están solicitando apoyo para que sus hijas e hijos, tengan las mejores condiciones para poder llevar a cabo sus estudios.

De acuerdo a Yazmin Aguilar, madre de familia de la institución madre de familia de la institución el lunes pasado la institución fue objeto de un robo, luego de que sujetos ingresaron al plantel, rompieron chapas e incluso una reja que protegía la dirección, llevándose la bomba del agua, material de limpieza e higiene de los alumnos, incluso material didáctico, así como documentación que estaba resguardada, sin que se tenga un estimado de daños, debido a que aún están haciendo el recuento.

Por su parte Lucrecia Procopio Cruz integrante de la mesa directiva de la escuela, parte del problema que enfrentan es la falta de energía eléctrica desde hace cinco meses, debido a fallas en el sistema eléctrico instalado, ya que fue construido en partes, lo que no fue avalado por la Comisión Federal de Electricidad, retirándoles el servicio y conectándose de manera irregular, para que las niñas y los niños pudieran tomar sus clases en condiciones necesarias, lo que ha caudado graves problemas.

“Desde octubre no tenemos electricidad, estamos aquí porque no queremos que nuestros hijos pierdan mas clases, pero es muy difícil, no hay agua en los baños porque se tiene que subir con bomba el agua y sin luz no se puede, los baños se han convertido en un foco de infección, porque aunque les llevamos tinas, pues no todos los niños pueden hacerlo incluso la señora que nos ayuda, trata de mantenerlos en las mejores condiciones de limpieza, pero es imposible si no hay agua".

Ante la situación que están viviendo, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que puedan recibir apoyo para poder saldar el adeudo con CFE, pues aseguran que debido a las condiciones económicas de las madres y padres de familia, pagar medio millón de pesos es imposible para ellos.

