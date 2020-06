Ningún restaurante ha cerrado en Soledad por Covid-19

Soledad de Graciano Sánchez.- De acuerdo a la dirección de Giros Mercantiles, se encuentran registrados 43 restaurantes en Soledad, los cuales poco a poco han reabierto con protocolos de higiene, que incluyen, el distanciamiento social para prevenir contagios de Covid-19 y desinfección constante.

De acuerdo a la información obtenida, los lineamientos indispensables para que operen estos establecimientos es limpieza y desinfección en el mobiliarios que utilizan de manera constante, y que los empleado sean rotados en sus horarios de labores, así como pedirles se laven las manos con frecuencia.

Otro protocolo establecido por las autoridades de Salud que deben de cumplir es, que la capacidad de las áreas para sentarse de los comensales, estén separadas al menos seis pies unas de otras, es decir, 1.8 metros.

En cuestión de cierres, dicha área dependiente de Comercio Municipal, informó que hasta el momento no se ha recibido en el rubro del área de restaurantes, pero no se descarta que algunos establecimientos no puedan sobrellevar la reapertura por la inversión que tendrán que realizar para reactivar sus negocios y seguir con los protocolos de sanidad.