Necesario que autoridades difundan más información sobre la hepatitis infantil, coinciden madres de familia

La hepatitis infantil aguda es una enfermedad que ya cobró la vida de un menor de 3 años en Hidalgo y de la que en San Luis Potosí se sabe poco, por lo que madres de familia consideran necesario que las autoridades competentes en materia de salud, ofrezcan más información sobre esta enfermedad, para así tomar las medidas competentes y evitar contagios.

Esto de acuerdo a un sondeo realizado por El Sol de San Luis, en donde las mujeres entrevistadas, coincidieron en la escasa información que hay sobre el tema, e incluso lo poco que se sabe, es gracias a las noticias, en donde no se habla de cómo se contagia y sobre todo, cuáles son las medidas que se deben de implementar, para evitarla.

En el caso de Erika Hernández, dijo que desconoce la llegada de la enfermedad a México y las consecuencias que puede generar en la salud de las niñas y los niños, indicando que es necesario que la autoridad informe sobre la enfermedad y sobre todo, si es un problema de salud que ya se presentó en otro lugar, que se tome la experiencia para evitar más contagios.

“La verdad no he escuchado nada de la hepatitis, pero seria bueno que nos explicaran de que se trata, como podemos prevenirla, si es uña enfermedad que ya se presentó en otro lado, que nos digan, pero sobre todo, que se tome la experiencia y a partir de ahí cuidarnos, que no pase como con el Covid, que no aprendimos nada” dijo la madre de familia.

Por otro lado, Rocio Guadalupe Campos, también madre de familia, dijo que el único conocimiento que tiene de la enfermedad, se debe a que en la escuela de su hija, le mandaron dos imágenes, con algo de información de la enfermedad, pero mínima, por lo que considero necesario que la autoridad ampliara la misma y se detallara a la ciudadanía puntos como son los síntomas y las consecuencias.

Finalmente Ana Lilia Martínez y Florencia, también dijeron desconocer la llegada de la enfermedad a México y la posibilidad de que se extienda a todo el país, por lo que pidieron que la Secretaría de Salud ofrezca la información necesaria, para evitar que los niños se contagien.