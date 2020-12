Nacimientos de Navidad, tradición ancestral que prevalece hoy en día

La representación del nacimiento de Jesús es tal vez una de las tradiciones más antiguas del mundo en lo que se refiere a Navidad, y por la que familias soledenses desbordaron creativas en el armado de pesebres navideños originales, una tradición que además refuerza los lazos familiares.

Recrear el nacimiento de Jesucristo continúa renovando el espíritu de las fiestas de fin de año en los hogares del municipio, lo cual se constató en un recorrido que realizó El Sol de San Luis durante la evaluación del concurso anual de Nacimientos Gigantes organizado por la dirección de Participación Ciudadana.

Las características de cada representación varían porque detrás de estos pesebres se encuentran testimonios de fe, herencia familiar, tradición y en todos los casos, testimonios de fe.

Se visitó el ‘nacimiento’ de la señora María de la Luz Cadena, en su domicilio ubicado en la colonia Reforma Norte; la sala de su vivienda se convirtió en un gran nacimiento, representado por todos pasajes bíblicos, que inició con su abuela hace 34 años, y ahora sus nietos la ayudan en el armado del pesebre.

Me falta Poncio Pilatos, esa figura nunca la he encontrado y la tumba de Jesús, pero tengo todas las figuras, no se cuantas sean, pero me lleva más de 10 días el armado, esta vez fue sobre cajas de cartón

La señora María de la Luz enseñó una figura del Niño Dios, que dice, tiene más de 100 años y ha pasado de generación en generación, hecha de ‘patol’ y por la que inició esta tradición familiar.

Los Nacimientos o Pesebres Navideños, que suele representar el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén, permiten a las personas derrochar toda su creatividad.

Algunos prefieren ir por el enfoque tradicional mientras que otros aprovechan la oportunidad para crear escenas modernas que representan eventos importantes del año, escenas de ficción, etcétera; con los nacimientos la creatividad es el límite y construirlos permite un momento de compañerismo ideal para inaugurar las fiestas decembrinas.

Tal es el caso del señor Juan López Galvan, vecino de la colonia Hogares Ferrocarrileros, quien desde el mes mayo inició a moldear la escenografía de su pesebre a base de unicel, así como una cascada de agua real que recorre el mismo.

La virgen María, San José, los Reyes Magos, la estrella de Belén, el ángel, pastores, señoras, viejitos, niños y animales como camellos, vacas, borregos, mulas, peces, patos, pollos, por mencionar algunos son personajes que lo integran.

También se observaron figuras en forma de árboles, plantas, puentes, lagos y ornatos navideños como luces de colores que también ponen un ambiente artesanal a la obra del padre de familia, una tradición que lleva 36 años

Otro nacimiento fue el de la señora Rosa María López, en la colonia Rivas Guillen Norte, en donde desde hace 26 años se acostumbra a recrear el nacimiento y vida de Jesús, y se esmeran por diseñar casas y otras infraestructuras pequeñas para que los visitantes puedan transportarse con la imaginación a la época y las condiciones en las que nació Jesucristo.

Emanuel, de 17 años, hijo de la señora Rosa María, fue el encargado de dar una explicación de su nacimiento, el significado de cada figura y pasajes bíblicos ahí plasmados.

El concurso

De acuerdo a la titular de la dirección de Participación Ciudadana, María del Socorro Pérez Díaz, informó que este año se inscribieron 27 nacimiento en zona urbana y 15 en zona rural, “estamos sorprendidos, se rebasó la meta del año pasado que fueron 25 en total, quizá la fe por los tiempos que estamos viendo es que haya más inscritos”, expresó.

Este martes iniciaron las evaluaciones por lo que se se visitarán todos los ‘nacimientos’ inscritos; El Sol de San Luis acompañó a Sandra Miranda Rodríguez, Jovana Moctezuma Grimaldo y Felipe de Jesús Meléndez Loredo, a esta difícil labor, pues todos los pesebres ameritan ganar, por lo que se les dio un reconocimiento previo por su participación.

Los ganadores se darán a conocer a partir del día 21 de diciembre; entre los aspectos a evaluar se encuentran el material a utilizar, creatividad e innovación, calidad del diseño, simbología y significado; además se informa que al primer lugar, se le entregarán 3 mil 500 pesos, al segundo lugar 2 mil 500 pesos, tercer lugar 2 mil 500 pesos, cuarto lugar 2 mil pesos y quinto lugar, mil 500 pesos.

