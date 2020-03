Mujer y hombre, iguales ante Dios

Soledad de Graciano Sánchez.- No sólo en los tiempos actuales, a lo largo de la historia siempre ha habido momentos en que la mujer ha sido sobajada, y han sido los cristianos los que le han dado su lugar.

Expresó lo anterior el párroco de Nuestra Señora de la Soledad, José de Jesús López Castillo, al cuestionarle a qué atribuye la Iglesia Católica la violencia del hombre hacia la mujer, ejemplificando que en algunas religiones se ha notado esta problemática, “cómo tratan los hombres judíos a las mujeres, por ejemplo, y todos los cristianos le damos su lugar a la mujer, al grado de que Dios, a la criatura más perfecta que Él hizo fue la Virgen María”, destacó.

La mujer y el hombre son iguales a los ojos de Dios, “y me da mucho gusto que la mujer vaya tomando un lugar entre la sociedad, antes no se les permitía votar, en la misma iglesia no podían leer la lectura, todo ha ido cambiado”, apuntó.

En ese sentido, dijo que hay que cuidar "la ley del péndulo", es decir, que hoy también se habla a favor del aborto, contra el hombre, haciendo grupos antagonistas es decir, hombre contra mujer, todos son iguales a los ojos de Dios y ambos merecen respeto, sentenció.

El sacerdote precisó por otro lado, que no toda muerte de mujeres es un "feminicidio", concepto al que se le atribuye dar muerte a una fémina por el simple hecho de serlo, y ahora encuentran a una dama y dicen es "feminicidio", aunque se desconozca el móvil”.

Incluso, dijo que las estadísticas indican que dentro de la violencia que se ha registrado en el país, el 88 por ciento son hombres, y de mujeres han sido menos y no todas no han sido feminicidios, no obstante acotó, “sea hombre o mujer no podemos aceptar la violencia de uno para con otro, ambos tienen dignidad”, añadió.

Respecto a, si la educación en general que reciben los mexicanos es factor determinando para este flagelo social, López Castillo aseveró que cuando las personas tienen buena formación en la familia, la probabilidad de ser buenas personas es alta.

“Cuando vamos dejando de lado el machismo, es obvio que ambos sexos se verán como iguales, complementarios, cuando en la familia hay machismo, violencia, cuando los hijos observan cómo el papá agrede a su madre, hasta psicológicamente, es lamentable que se tiende a repetir los mismos patrones de conducta, no solo es religión, es psicología y de valores humanos”, señaló.

Asimismo, reiteró que los que tuvieron la dicha de tener un buen papá y mamá, se darán cuenta de, qué tan importante es tener una formación dentro del hogar de valores humanos.

Finalmente indicó que, aunque las manifestaciones que se han dado en los últimos años han dado valor a la mujer, siempre se ha tenido comunidades patriarcales, pero aun en medio de esto, son matricéntricas, cuál es la diferencia, agregó, que aunque el hombre es el que manda por la fuerza, la madre es la que congrega a los hijos.

