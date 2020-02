Migrantes son llevados a un albergue temporal por frío

Sorprende a migrantes el frente frío número 41 en calles del municipio de Soledad, por lo que fueron llevados a un albergue temporal por personal de Protección Civil, en tanto que se mantiene la alerta por bajas temperaturas.

También se ayudó a tres adultos mayores, los cuales ya se han resguardado con anterioridad pues se cuenta con un padrón de registro de este sector de la población que ha recibido este beneficio, por lo que se tuvo contacto con los familiares para que pasaran por ellos.

Fueron en total seis personas que estaban pernoctando en la vía pública, por lo que fueron llevados a un sitio seguro auspiciado por DIF Municipal en donde se les brindó alimentos caliente, la oportunidad de asearse y descansar.

En el caso de los migrantes, no se dio detalles de su nacionalidad o destino, sin embargo indicó el titular de la dependencia en mención, Mauricio Ordaz Flores, no eran potosinos y estaban de paso por el país, “se dirigían al norte, nosotros no entramos en una situación de hacer preguntar, únicamente atendemos su resguardo”, indicó.

El funcionario municipal alertó a la población para que se mantengan informados sobre las condiciones de este frente frío, recomendando no hacer actividades al aire libre para evitar enfermedades respiratorias.