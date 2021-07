Mi vocación es servir a la gente, hago lo que me gusta: Leonor Noyola

El próximo periodo constitucional 2021 – 2024 que presidirá la alcaldesa electa, Leonor Noyola Cervantes, tendrá el sello ´Noyola´, y su discapacidad no será impedimento para realizar sus actividades cotidianas de buen gobierno y gestión pública, se identifica como una mujer ´todo terreno´.

Así lo manifestó la próxima edil soledense, en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, señalando que tiene muchos proyectos en puerta, tanto de inversión, como de acciones que involucran los rubros de seguridad, obra pública, programas sociales y del campo.

Para lograr lo anterior, dijo tendrá como aliado al gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona; el diputado federal, Gilberto Hernández Villafuerte, incluso, el alcalde electo de la ciudad capital, Enrique Galindo Cevallos, con quien dijo, ya entabló una primer conversación y el acuerdo fue trabajar de la mano, “sin el trabajo en equipo no se podrán conjuntar beneficios palpables para los ciudadanos”, aseguró.

Lo ´natural´ para quienes se dedican a la política es que, después de un cargo político a nivel municipal, es contender por una Senaduría o Diputación Federal, en el caso de la alcaldesa electa, después de haber sido Senadora, regresa a tomar las riendas administrativas de un municipio.

“Me decían en la Ciudad de México, cómo es posible que dejes este cargo por un municipio, y yo les respondí sencillamente, me voy a donde surgí, a seguir trabajando por los ciudadanos que me trajeron aquí”, expresó.

Y es que, retrocediendo en el tiempo, Leonor Noyola, de profesión Contadora, inició como funcionaria municipal siendo titular de la oficina de Reclutamiento Municipal, atendiendo a los jóvenes que en su momento tramitaban su cartilla Militar, ahí estuvo por dos trienios, luego vino Servicios Municipales, fue este su último escaño dentro del gobierno local, porque después se desempeñó como Senadora de la República.

En ese sentido, dijo que para ella es importante ayudar a mejorar la vida de los habitantes, en ese caso de su municipio de origen Soledad, independientemente del cargo público que ocupe.

Resumió que su vida política fue y ha sido trabajar para atender a la ciudadanía y escucharla, “jamás me imaginé llegar al lugar donde estoy, hice mi trabajo, siempre me gustó, y es lo que seguiré haciendo en Soledad, solucionar problemáticas ciudadanas”, precisó.

Cuestionada sobre los primeros 100 días de gobierno, respondió que hay mucho qué hacer, pero sin duda será el rubro de la seguridad, fortaleciéndolo a través de las mejoras que sean necesarias, ya sea reclutando más policías, adquirir más patrullas, haciendo y promoviendo la proximidad social, policía- ciudadano, “sabemos que se requiere tener recursos, pero no vamos a parar, vamos a verificar perfiles y dignificarlos”, comentó.

Emprenderá el programa “Transporte seguro”, que trata de realizar patrullaje en horarios específicos de entrada y salida en los paraderos donde las personas esperan el transporte que los llevará a su trabajo o domicilio, que se note la presencia policiaca, y se sientan seguros, lo mismo en colonias y escuelas.

En cuanto a los programas sociales, dijo que si hay que reestructurar alguno o modificarlo o hacer uno nuevo, se hará, al mismo tiempo verificar que estos apoyos lleguen a la población más vulnerable.

De igual manera dijo que el suministro del agua potable y drenaje, serán otros de los temas que tendrán prioridad en los primeros meses, lamentando que no hubo acercamiento con Interapas, por lo que espera que con la nueva administración entrante el trabajo haga la diferencia.

Añadió que para concretar estos y otros planes ya ha tenido reuniones con los regidores electos, incluso con los secretarios de ambos sindicatos a los que pertenecen los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento, para dar los resultados que la ciudadanía espera.

Cuestionada si habrá cambios en las dependencias municipales, añadió que posiblemente algunos directores puedan ser ratificados porque dada su experiencia, ya conocen el manejo de las dependencias, pero de antemano señaló que serán los mejores perfiles, “porque son el primer contacto de un ciudadano”, señaló.

Por otro lado sobre el trabajo que pudiera desarrollar con el alcalde electo de San Luis Potosí, Enrique Galindo Cevallos, se dijo motivada de que habrá una relación cordial que ayudará a que se beneficie la zona metropolitana, “anteriormente no teníamos mucho acceso, y los resultados los vamos a dar, siempre y cuando trabajemos coordinados, creo que nos va a ir bien a los soledenses”, aseguró.

De igual manera Noyola Cervantes, está convencida que habrá mancuerna de trabajo con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, para que los auxilie con recursos económicos y ayude al municipio a fortalecerlo en los rubros que sean necesarios.

Por último dijo que no va a fallar a los ciudadanos que apoyaron en la continuidad para seguir en el camino del progreso, “Leonor Noyola va a trabajar incansablemente para dar resultados, como los ciudadanos lo están esperando, habrá situaciones que se nos atraviesen en el camino, pero habrá también la posibilidad de hacerlos a un lado y seguir avanzando, pensando en las familias de Soledad”, finalizó.

Portaretrato

El precepto para salir todos los día a trabajar en la vida política de la alcaldesa electo, es su familia, con quienes comparte y les dedica tiempo, y es así que sale fortalecida para dar el mejor resultado que la ciudadanía espera, lo ha hecho como funcionaria municipal, Senadora de la República, y próximamente como Jefa de la comuna soledense el primero de octubre el 2021.

“Antes que nada está mi familia, me doy esa oportunidad para estar con ellos, yo salgo fortalecida a trabajar por la gente, me siento fuerte viniendo del respaldo y convivencia con mi familia, que por cierto es muy numerosa, pero siempre he sentido su apoyo y cobijo desde el centro familiar”, expresó.