Mayor seguridad por las noches y más luminarias, piden soledenses en sondeo

La instalación de más luminarias, así como la presencia de mas elementos de la policía municipal de Soledad de Graciano Sánchez, sobre todo en las noches, que es cuando se tiene presencia de la delincuencia, a diferencia del día, cuando no se tiene problemas de esta naturaleza, de acuerdo a un sondeo realizado por El Sol de San Luis.

De acuerdo a comerciantes que están instalados en la zona, que prefirieron no decir sus nombres para no ser señalados, dijeron que por la mañana no hay mayor problema con el tema de la inseguridad, pues constantemente esta la presencia de elementos de la Policía Municipal y los casos que se llegan a ver son mínimos y están relacionados con el banco que está a dentro de una plaza comercial, como fue el robo de una bicicleta

Sin embargo, dijeron que en la noche cambia, pues se tiene la presencia de más delincuentes, es por eso que consideraron necesario que se refuerce la presencia de elementos policíacos en esta hora, además de la colocación de luminarias, para hacer el área más segura.

En el caso de Verónica Tenorio, madre de familia cuyos hijos estudian en la secundaria Graciano Sánchez Romo, dijo que la zona esta esta tranquila, que hasta ahora, que ha venido en las mañanas o en las tardes, no ha presenciado ningún incidente relacionado con la delincuencia “Como es un área de escuela pública, yo creo que les da miedo a los delincuentes operar en esta zona, es muy tranquilo aquí, mis hijos estudian en esta escuela y nunca nos ha pasado nada” dijo a El Sol de San Luis.

En tanto José Cabrera, quien regularmente pasa por la zona, para ir al cajero que se ubica en un centro comercial que esta a un costado, dijo que, a la fecha, no le ha tocado ver algún incidente relacionado con la delincuencia.

No te pierdas más temas acerca de "Soledad de Graciano Sánchez"