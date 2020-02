Los ejidos se resisten a desaparecer pese a crecimiento poblacional

El crecimiento de la mancha urbana aún no ha provocado la desaparición de ejidos en el municipio, pero sí ha disminuido la actividad agropecuaria cuyos uso de suelo siguen dedicados los a cultivos y a la ganadería.

La superficie agrícola y la superficie ganadera permanecen intocables, son los más adultos los que se siguen dedicando al fomento agropecuario. De acuerdo a información de la distribución de la población ocupada por sector económico. INEGI XII Censo General de Población y vivienda 2000, y de Desarrollo Económico y Fomento Rural del gobierno municipal, son nueve los ejidos de la demarcación que se dedican a la crianza de ganado bovino, porcino, ovino y caprino, así como aves. En cuanto a los cultivos los principales forrajeros, como avena, alfalfa, sorgo, maíz, que son los que sirven para alimentar a los animales.

Se espera que con el próximo Censo de Población y Vivienda 2020 que iniciará en marzo, se puedan actualizar la información sobre la zona rural del municipio, sin embargo los últimos datos arrojados en cuanto a número de habitantes, son los siguientes:

En el Ejido Soledad hay 283 habitantes. La población total de Palma de la Cruz, se estima a más de 600 personas; La Tinaja (Ex-hacienda la Tinaja), casi 500 habitantes; La Purisima, más de 200 habitantes; General Cándido Navarro (Laguna Seca) es de 771 personas; General Enrique Estrada (La Concha) es de 1,669 personas; Los Gómez poco más 800 habitantes; Estación Ventura, alrededor de 700 habitantes, mientras que en El Huizache, poco más de 200 vecinos.

De igual manera, datos proporcionados por el INEGI, en todos los ejidos hay instalaciones sanitarias, acceso a la luz eléctrica, no todas cuentan con instituciones educativas de Educación Básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, pero cuando se trata de estudiar bachillerato y nivel Superior, los más jóvenes tienen que emigrar.

Estación Ventura

Un ejemplo de los ejidos soledenses es Estación Ventura, una comunidad que lucha por la supervivencia, con poco más de 700 habitantes contemplan su futuro con preocupación, la población adulta tiene que emigrar a Soledad o San Luis Potosí o incluso a otros estados a trabajar, porque en la zona no hay actividad productiva.

La localidad se encuentra a una mediana altura de 1,840 metros sobre el nivel del mar, lo que la hace ser susceptible a las bajas temperaturas en esta temporada invernal, es de las comunidades del municipio de Soledad donde más frío hace.

A 35 kilómetros de distancia partiendo de la Plaza Principal de Soledad, no es punto perdido en el mapa, ya que las vías del tren lo separan de Villa Hidalgo, sin embargo las familias viven aisladas al no tener camino de acceso adecuado, el acceso a la salud es limitado y no hay transporte urbano o de pasajeros que lleve a la zona. La persona que se dirige a Estación Ventura asume que tienen que hacerlo en vehículo propio o taxi.

Apoyos gubernamentales

En lo que va de este año, se ha apoyado a los productores agrícolas del municipio en dos ocasiones, la primera con la entrega gratuita de 6.5 toneladas de semilla de alfalfa y avena forrajera, en beneficio de 250 campesinos de ocho ejidos y tres organizaciones. La segunda entrega fue de herramientas varias, siendo 150 paquetes.

En su mensaje, el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, expresó que se encaminan esfuerzos para fortalecer el apoyo integral al sector productivo agropecuario, con el objetivo de volverlo rentable, competitivo, sustentable y moderno.

Manifestó su respaldo a los productores del campo soledense, para lo cual, se estrecha la comunicación con los representantes de las comunidades y comisariados ejidales para conocer sus necesidades y contribuir en la gestión de apoyos para la compra de insumos y acceso a técnicas más eficientes.

No hay fecha para una próxima entrega, se hará lo propio cuando se tengan nuevamente los recursos municipales. para entregar nuevamente, ya sea semillas o herramientas.